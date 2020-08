FOTO:SPD znova vidi rešitev v imenu

Frankfurt – Kdor se iz zgodovine nič ne nauči, mu jo je usojeno ponavljati. Ali bo ta rek obveljal tudi za nemško socialno demokracijo, se bo šele pokazalo. Toda zdi se, da pri socialnih demokratih (SPD) menijo, da rek zanje ne velja. V stranki se namreč na zvezne parlamentarne volitve, ki bodo potekale prihodnjo jesen, pripravljajo enako, kot so se na tiste leta 2017.Tudi tokrat stavijo na to, da bo stranko popeljalo do zmagoslavja zveneče ime, osebnost vodilnega kandidata, kot prvemu na volilni listi pravijo v Nemčiji. V SPD, skratka, stavijo na to, da bo vodilni kandidat s svojo pojavo odrešil stranko. Ne glede na to, kakšen bo ...