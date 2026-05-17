Specialci iščejo nevarnega osumljenca umora 19-letnega dostavljavca pic

Hrvaška policija od sobote zvečer intenzivno išče 50-letnega Kristijana Aleksića, ki ga povezuje z umorom 19-letnika v Drnišu na jugu države. Prebivalce so pozvali, naj se osumljencu ne približujejo, saj gre za nevarno in verjetno tudi oboroženo osebo.

V iskalni akciji sodelujejo vse razpoložljive policijske sile in tehnika, je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina sporočila šibeniško-kninska policija. Objavila je fotografijo osumljenca in pozvala javnost, da javi morebitne koristne informacije na telefonsko številko 192, najbližjo policijsko postajo ali elektronski naslov policije.

50-letnika sumijo, da je v soboto okoli 23. ure na terasi družinske hiše ustrelil 19-letnega mladeniča. Podrobnosti dogodka policisti še preiskujejo.

Po poročanju medijev je bil ubit 19-letni domačin maturant, ki je 50-letniku v soboto zvečer dostavil pico.

Policija je potrdila, da je osumljeni že znan policiji. Leta 2023 je bil ovaden tožilstvu v Šibeniku za kaznivo dejanje nedovoljenega posedovanja, izdelave in nabave orožja in eksploziva, po poročanju medijev pa je bil že obsojen na 12 let zapora za umor 22-letne ženske iz Prgometa leta 1994.