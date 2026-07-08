Spet ameriški napadi na Iran

Po iranskih napadih na tankerja v Hormuški ožini je ameriški predsednik Donald Trump ukazal obnoviti napade na Iran ter mu odrekel pravico do prodaje nafte. Revolucionarna garda islamske republike je v ponedeljek ponoči in v torek streljala na tankerja iz Združenih arabskih emiratov, Savdske Arabije in Katarja.

Če se evropske in druge članice zahodne vojaške zveze Nato, zbrane na vrhu v Turčiji, bojijo umika ameriške vojske s Stare celine, imajo spet priložnost na pomoč. ZDA Iranu grozi zaradi ponovnih nagajanj na največji svetovni plovni poti za črno zlato. Ameriški pogajalci sicer napovedujejo, da se bodo pogajali naprej v prizadevanjih za končni dogovor. Opazovalci pa ne izključujejo povečanega iranskega upora po pogrebu z ameriškimi in izraelskimi bombami ubitega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneija. Pogrebnih slovesnosti so se udeležili milijoni.