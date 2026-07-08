  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Spet ameriški napadi na Iran

    Trump maščuje iranske napade na tankerje v Hormuški ožini, ali še pričakuje pomoč zaveznikov iz vojaške zveze Nato?
    Ameriški raketni sistem  ATACMS na arhivski fotografiji. FOTO: John Hamilton/Afp
    Galerija
    Ameriški raketni sistem  ATACMS na arhivski fotografiji. FOTO: John Hamilton/Afp
    Barbara Kramžar
    8. 7. 2026 | 02:51
    3:42
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Po iranskih napadih na tankerja v Hormuški ožini je ameriški predsednik Donald Trump ukazal obnoviti napade na Iran ter mu odrekel pravico do prodaje nafte. Revolucionarna garda islamske republike je v ponedeljek ponoči in v torek streljala na tankerja iz Združenih arabskih emiratov, Savdske Arabije in Katarja.

    Če se evropske in druge članice zahodne vojaške zveze Nato, zbrane na vrhu v Turčiji, bojijo umika ameriške vojske s Stare celine, imajo spet priložnost na pomoč. ZDA Iranu grozi zaradi ponovnih nagajanj na največji svetovni plovni poti za črno zlato. Ameriški pogajalci sicer napovedujejo, da se bodo pogajali naprej v prizadevanjih za končni dogovor. Opazovalci pa ne izključujejo povečanega iranskega upora po pogrebu z ameriškimi in izraelskimi bombami ubitega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneija. Pogrebnih slovesnosti so se udeležili milijoni.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Nato

    Vrh Nata s Trumpom: kje vse se lahko zaplete

    Republikanec ni prvi ameriški predsednik, ki zahteva večjo vlogo stare celine pri lastni obrambi, je pa najbolj odločen.
    Barbara Kramžar 6. 7. 2026 | 20:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Obletnica v znamenju razkolov

    O čem 250 let po neodvisnosti sanjajo Američani

    Nekateri nočejo praznovati rojstnega dneva svoje države, drugi so ponosni nanjo.
    Barbara Kramžar 3. 7. 2026 | 20:44
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Ronald Šega

    Ronald Šega: Brez slovenske delavnosti in radovednosti ne bi postal astronavt

    Vnuk slovenskih priseljencev v ZDA še vedno rad obišče Slovenijo.
    Barbara Kramžar 3. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nevarni Bližnji vzhod

    Ameriško-iranska igra mačke z mišjo

    Vse je odvisno od trdote ameriških palic – Najboljši barometer tega bo odnos iranskega vodstva do mirovnih pogajanj.
    Barbara Kramžar 29. 6. 2026 | 19:21
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Dokapitalizacija

    Zaposleni slovenske družbe postali delničarji hrvaškega lastnika

    Z vpisom delnic do Bosaqar invest do 150 milijonov evrov svežega kapitala.
    Maja Grgič 7. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nordijsko SP

    Planica izgubila dvoboj z Oberstdorfom

    Najboljši smučarski skakalci, tekači in nordijski kombinatorci se bodo leta 2031 za kolajne na svetovnem prvenstvu potegovali v Nemčiji.
    Miha Šimnovec 7. 7. 2026 | 18:51
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj ljudje mislijo, da je treba čakati? Pogrešanega je treba prijaviti takoj!

    Čas je najpomembnejši, opozarja kriminalist Damjan Miklič. V zadnjih letih policija opaža zlasti več primerov, povezanih z demenco.
    Tanja Jaklič 7. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Primer Balogun

    Trump se je spet osmešil: Sem velik poznavalec športa (VIDEO)

    Ameriški predsednik ni vedel, da rdeči karton na tekmi pomeni, da mora igralec izpustiti naslednjo. Fifo je samo pozval, naj preuči primer Folarina Baloguna.
    6. 7. 2026 | 18:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

    Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
    1. 7. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    »Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

    Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
    1. 7. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    MIKova karavana otroškega smeha

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

    Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

    Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

    Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Član uprave Gen-I

    Gen-I postaja vodilni regijski upravljavec baterij

    Negativne cene elektrike usmerjajo investicije v fleksibilnost sistema in razvoj novih poslovnih modelov.
    Nejc Gole 4. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Agenti UI

    Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

    Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
    Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
    Preberite več

    Več iz teme

    Donald TrumpIran in ZDAIzrael

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nevarni Bližnji vzhod

    Spet ameriški napadi na Iran

    Trump maščuje iranske napade na tankerje v Hormuški ožini, ali še pričakuje pomoč zaveznikov iz vojaške zveze Nato?
    Barbara Kramžar 8. 7. 2026 | 02:51
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    OP Anglije

    Đoković po epskem dvoboju poskrbel za nov rekord in sanjski polfinale

    Srbski teniški as je po pravem maratonu v četrtfinalu turnirja za grand slam v Wimbledonu premagal Kanadčana Felixa Augerja-Aliassima.
    Miha Šimnovec 8. 7. 2026 | 00:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP v nogometu

    Messi dvignil Argentino iz pepela, nato pa so mu iz oči privrele solze

    Soigralci ne skoparijo s pohvalami na račun svojega slovitega rešitelja.
    Miha Šimnovec 7. 7. 2026 | 22:54
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP v nogometu

    Argentinci z Messijem na čelu znova »vstali od mrtvih«, v četrtfinalu s Švico

    Egipčani so bili v osmini finala svetovnega prvenstva proti favoriziranim branilcem lovorike že na pragu senzacije.
    Miha Šimnovec 7. 7. 2026 | 20:09
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Poslovil se je Oton Reya, vinar iz Kozane, ki je poslušal Brda

    Umrl je briški vinar, ki je iz družinske kleti, ponce in starega očetovega merlota ustvaril samosvoj, tih in prepoznaven vinski svet.
    7. 7. 2026 | 19:36
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP v nogometu

    Messi dvignil Argentino iz pepela, nato pa so mu iz oči privrele solze

    Soigralci ne skoparijo s pohvalami na račun svojega slovitega rešitelja.
    Miha Šimnovec 7. 7. 2026 | 22:54
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP v nogometu

    Argentinci z Messijem na čelu znova »vstali od mrtvih«, v četrtfinalu s Švico

    Egipčani so bili v osmini finala svetovnega prvenstva proti favoriziranim branilcem lovorike že na pragu senzacije.
    Miha Šimnovec 7. 7. 2026 | 20:09
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Poslovil se je Oton Reya, vinar iz Kozane, ki je poslušal Brda

    Umrl je briški vinar, ki je iz družinske kleti, ponce in starega očetovega merlota ustvaril samosvoj, tih in prepoznaven vinski svet.
    7. 7. 2026 | 19:36
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

    Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
    Promo Delo 7. 7. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ONAPLUS PODKAST

    »Saj bo minilo!« Je res tako?

    Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
    Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

    Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Greste s to kartico lahko v Avstralijo? (video)

    Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
    3. 7. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova zgodba Rogaške Slatine

    Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VRHUNSKOST

    Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

    Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

    Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
    Promo Delo 6. 7. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VELIK USPEH

    Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

    Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Nova valuta uspešnih podjetij: zdravi in zvesti zaposleni

    Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
    6. 7. 2026 | 09:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo