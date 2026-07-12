Spet ameriški napadi na Iran

»Iran je slabo izbral, zdaj mora plačati,« je ameriški minister za vojno Pete Hegseth ocenil iranski napad na ciprsko tovorno ladjo v Hormuški ožini. Zaradi tega in zaradi naznanila iz Teherana, da je najpomembnejša svetovna naftna pot zaprta, so ZDA sinoči spet napadle islamsko republiko.

»Iran je dobil še eno priložnost za prikaz zavezanosti memorandumu o razumevanju, potem ko je odgovarjal že za prejšnje napade na komercialne ladje. A spet ni uspel,« so sporočili pri ameriškem centralnem vojaškem poveljstvu Centcom. Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem pristal na na nadaljevanje pogajanj, premirje pa je razglasil za končano. Po dosedanjih informacijah je ameriška vojska napadla iranske radarje, izstrelišča raket in skladišča brezpilotnih letal. Po poročilih lokalnih medijev je bilo eksplozije slišati tudi na jugu Irana.

Ladja v Hormuški ožini 8. julija. FOTO: Stringer Reuters

ZDA so proti Zalivu preusmerile dve letalonosilki z več kot dvajsetimi vojaškimi ladjami, kar kaže na odločenost ponovne blokade iranskih komercialnih in drugih ladij. Ameriški zaveznik Izrael je poročal o domnevnem iranskem načrtu uboja predsednika Trumpa. Ta je povedal, da je v primeru svoje smrti pustil navodila za bombardiranje, »kakršnega še niso videli«. Med pogrebnimi slovesnostmi za na začetku vojne ubitim vrhovnim ajatolom Alijem Hameneijem, ubitem na začetku vojne, je bilo mogoče videti številne napise s pozivi k uboju republikanskega prvaka.

Iranka s porttretom novega vrhovnega ajatole Modžtaba Hameneija. FOTO: Tiba Sadeq/Reuters

Maščevanje za prelito kri mučenikov je v pisnem sporočilu naznanil tudi sedanji vrhovni voditelj in sin ubitega Modžtaba Hamenei. Po domnevah ameriških obveščevalnih služb je bil tudi sam hudo ranjen in ga doslej še ni bilo videti v javnosti. »Naj smo tam ali ne, se bo zgodilo, kmalu bo vsak svoboden človek po svetu izpolnil to božjo misijo,« je zapisal Hamenei. Nekatera poročila domnevajo tudi ponovno oživljanje iranskih jedrskih programov.