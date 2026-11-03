Spet ameriški napadi na Iran

Na večer pred odločilnimi vmesnimi kongresnimi volitvami je ameriški predsednik Donald Trump ukazal ponovno bombardiranje Irana. Po prvih poročilih, ki jih je potrdila ameriška vojska, so napadli iranski otok Kešm v bližini Hormuške ožine.

Trump je pred tem izjavljal, da Irana ne bo napadal pred volitvami, po trditvah časopisa Wall Street Journal pa so na skrivaj napadali že več tednov. Cilj naj bi bila iranska sposobnost za napade na komercialne ladje, ki vozijo skozi najpomembnejšo naftno pot sveta. V Pentagonu so ameriškemu časopisu komentirali, da predsednik ne želi obnove velikopoteznih sovražnosti, napad naj bi bil le obramba pred iransko uporabo raket zemlja-zrak proti ameriškim ciljem.

Dim iz tankerja, ki je najverjetneje naletel na mino. FOTO: Irinn Irinn Via Reuters

Podpredsednik J.D. Vance je ocenil, da je dogovor s Teheranom še vedno mogoč, pred dnevi je pismo poslal celo varnostnemu poveljniku Mohsenu Rezaju. Na poti proti Bližnjemu vzhodu pa je tretja ameriška letalonosilka s tisoči vojakov. Iz Izraela poročajo o prepričevanju Libanona, naj v primeru obnovitve sovražnosti ne dovolijo Hezbolahovega delovanja na iranski strani.

O deeskalaciji položaja se je ameriški minister za vojno Pete Hegseth po telefonu pogovarjal s savdskim kolegom princem Kalidom bin Salmanom. Puščavska kraljevina je zaskrbljena zaradi napadov jemenskih iranskih zaveznikov Hutijevcev.