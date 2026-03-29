Spet demonstracije »nobenih kraljev«

V znamenju solzivca in metanja kamenja na agente ministrstva za domovinsko varnost so v soboto po vseh ZDA zabeležili že tretje proteste proti republikanskemu predsedniku Donaldu Trumpu z nazivom »nobenih kraljev!« Ob njegovem izganjanju ilegalnih migrantov, vse višjih cenah temeljnih potrebščin in vojni v Iranu organizatorji pričakujejo, da se bodo demonstracije postopno prelile v največje v zgodovini ZDA.

Še posebej je vroče je bilo v Los Angelesu, Denverju in prestolnici Washington, v petdesetih državah ZDA pa so našteli več kot 3300 protestov. Po ocenah spletne platforme konservativne televizije Fox News jih s tremi milijardami dolarjev na leto plačuje okrog petsto komunističnih in socialističnih skupin. Junija se je demonstracij »nobenih kraljev« udeležilo pet milijonov ljudi, oktobra že sedem. Ta čas še ni mogoče oceniti, koliko jih je bilo ta konec tedna, posnetki pa kažejo velike množice.