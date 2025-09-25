Spet neznani droni na danskem nebu, zaprli letališče Aalborg

Ponoči so na Danskem spet zaznali vdor neznanih dronov, zato so zaprli letališče Aalborg na severu države. O aktivnosti teh letalnikov so poročala tudi manjša letališča v južnih regijah – Esbjerg, Sønderborg in Skrydstrup –, vendar jih niso zaprli, je poročal BBC.

To je že drugi takšen primer ta teden, v ponedeljek so prav tako zaradi vdora dronov zaprli letališče v Københavnu, kar je danska premierka Mette Frederiksen opisala kot najhujši napad na dansko infrastrukturo doslej. O vdorih v zračni prostor je poročala tudi Norveška.

Kot je sporočila policija, so bile naprave vidne s tal, izvora naprav ne poznajo in ne morejo izključiti možnosti, da je bila aktivnost potegavščina. »Za zdaj ne moremo komentirati namena dronov, ki so jih opazili na tem območju, niti ne moremo povedati ničesar o tem, kdo stoji za tem,« je dejal glavni inšpektor Jesper Bøjgaard Madsen. Kot so še pojasnili, zadevo preiskujejo, za zdaj nimajo razloga za sum, da bi bili v nevarnosti potniki na letališču ali prebivalci, vendar so javnost kljub temu pozvali, da naj se držijo na varni razdalji od območja.

Na letališču Aalborg, ki se uporablja tudi kot vojaška baza, so zaradi incidenta preusmerili vsaj tri lete; dva so poslali nazaj v København, enega pa nazaj v mesto Karup.

Policija v Esbjergu, Sønderborgu in Skrydstrupu je prav tako sporočila, da situacijo jemlje resno, vendar ne more komentirati motiva.

V ponedeljek je bilo letališče Kastrup v Københavnu po vdoru neznanih dronov zaprto za več ur. »To nekaj pove o času, v katerem živimo, in o tem, na kaj se moramo kot družba pripraviti,« je novinarjem dejala premierka Mette Frederiksen. Vpletenosti Rusije ni mogoče izključiti, je dodala – čeprav je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov obtožbe označil za neutemeljene.

O podobnih incidentih v Evropi poročajo že nekaj tednov, prejšnji teden sta zaradi tega Estonija in Poljska zahtevali posvetovanje z drugimi članicami Nata, pri čemer kršitev zračnega prostora sumijo Rusijo. O vdorih ruskih dronov je poročala tudi Romunija. Rusija je zanikala kršitev estonskega zračnega prostora, pri vdoru na Poljsko pa vztraja, da ni bil nameren. Do incidenta v Romuniji se ni izrekla.

Generalni sekretar Nata Mark Rutte je v torek obsodil ruska dejanja in opozoril, da bo za obrambo uporabil vsa potrebna sredstva za obrambo. Tudi Donald Trump je po svojem govoru pred ZN predlagal, da bi morale države Nata sestreliti ruska letala, ki kršijo njihov zračni prostor.