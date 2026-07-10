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    Svet

    Spet svarila pred iranskimi atentati na Trumpa

    Kot je poročal časopis Wall Street Journal, je Izrael ZDA posvaril pred novimi iranskimi poskusi uboja republikanskega predsednika.
    Ameriški predsednik Donald Trump. FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters
    Galerija
    Ameriški predsednik Donald Trump. FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters
    Barbara Kramžar
    10. 7. 2026 | 03:48
    3:18
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    Kot je poročal časopis Wall Street Journal, je Izrael ZDA posvaril pred novimi iranskimi poskusi uboja predsednika Donalda Trumpa. »Hočejo odstraniti voditelja ZDA.- mene,« je republikanski prvak povedal že med vračanjem domov iz  turške Ankare, kjer se je udeleževal vrha vojaške zveze Nato. »Zjutraj sem videl, da sem na vrhu vsakega njihovega spiska. Doslej sem imel nekaj sreče, a mogoče ne bo trajala.« Vprašanje je, kako bodo te informacije vplivale na potek vojne na Bližnjem vzhodu.

    Pogreb ubitega iranskega ajatola Alija Hameneija. FOTO: Office Of The Iranian Supreme Le Via Reuters
    Pogreb ubitega iranskega ajatola Alija Hameneija. FOTO: Office Of The Iranian Supreme Le Via Reuters

    Iran je smrt predsednika Trumpa zahteval že v njegovem prvem mandatu, še posebej po njegovem ukazu uboja voditelja Islamske revolucionarne garde Kasima Sulejmanija. In res so marca v New Yorku zaradi terorizma in načrtovanja umorov obsodili pakistanskega državljana Azifa Merchanta, operativca iranske Islamske revolucionarne garde. Leta 2024 je v ZDA prišel z namenom ubijanja visokih politikov ter še posebej predsednika Trumpa, zato je poskušal pridobiti stike z mafijo. Plačani morilec, s katerim se je srečal v New Yorku, pa je bil agent v civilu zveznega preiskovalnega urada FBI.

    Ameriški napad na Iran je odnose še poslabšal in med pogrebnimi slovesnostmi za ubitim vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hameneijem je bilo mogoče videti številne napise »smrt Trumpu!« Nekateri kritiki izprašujejo izraelske motive, potem ko se je Trump v četrtek spet po telefonu pogovarjal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Tesna zaveznika so v minulih tednih razdvajali različni interesi v odnosu do Irana. Če judovska država zagovarja obračun s strahovlado šiitskih ajatol in Islamske revolucionarne garde, se je Trump doslej bal za domače in svetovno gospodarstvo.

    Najresnejši atentat na Trumpa se je zgodil 13. julija 2024 v pensilvanskem Butlerju. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters
    Najresnejši atentat na Trumpa se je zgodil 13. julija 2024 v pensilvanskem Butlerju. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

    Zdaj se mora spet bati tudi za svoje življenje, bo to spremenilo njegove načrte z Iranom? Republikanski predsednik je iz Ankare odpotoval s starim letalom Air Force One in ne novim, ki mu ga je podaril Katar. Po poročanju ameriških medijev so to svetovali pripadniki tajnih služb, menda v strahu pred iranskimi napadi. Teheran je na začetku vojne dokazal sposobnost zadeti vse evropske prestolnice, tudi bližnjo Ankaro.

    Trump je preživel tudi nekaj drugih poskusov atentata, najbolj razvpito poleti 2024 v pensilvanskem Butlerju. Dvajsetletni Thomas Crooks mu je z bližnje strehe obstrelil uho, če ne bi tedanji republikanski predsedniški kandidat v zadnjem trenutku obrnil glave, bi zadel možgane. Trump pa ni bil edina tarča sovražnikov njegovega gibanja »naredimo Ameriko spet veliko« (maga). V Utahu se ta čas odloča o procesu proti domnevnemu morilcu konservativnega študentskega organizatorja Charlieja Kirka

    Osumljenec uboja Charlieja Kirka Tyler Robinson na sodišču. FOTO: Spenser Heaps Via Reuters
    Osumljenec uboja Charlieja Kirka Tyler Robinson na sodišču. FOTO: Spenser Heaps Via Reuters

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