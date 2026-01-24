Spet težka noč v Kijevu, se bo danes v Adu Dabiju pokazalo več upanja za mir?

Rusija je ponoči sprožila nov val zračnih napadov na Ukrajino, zlasti na glavno mesto Kijev, so sporočile lokalne oblasti. V napadih z raketami in brezpilotnimi letalniki je umrla najmanj ena oseba, več kot deset je bilo ranjenih, je povedal župan Kijeva Vitalij Kličko. Nekateri deli mesta so ostali brez ogrevanja in vode. Tarča je bilo tudi drugo največje mesto v Ukrajini, Harkov. Po poročanju lokalnih oblasti je bila med drugim poškodovana porodnišnica, je povzel ameriški CNN. Tudi v tem mestu je poškodovanih več kot deset ljudi.

Poročila o novih napadih prihajajo le nekaj ur po tem, ko so se v Abu Dabiju zbrali pogajalci iz Kijeva, Moskve in Washingtona na prvem znanem tristranskem srečanju od začetka vojne. Na srečanje, ki naj bi potekalo ves konec tedna, je Rusija po poročanju CNN med drugim poslala predstavnike vojske in obveščevalne službe; Ukrajino poleg predsednika države zastopajo diplomati in varnostni uradniki, ZDA pa posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Witkoff, Trumpov zet Jared Kushner in svetovalec Bele hiše Josh Gruenbaum.

Še ena noč v zakloniščih. FOTO: Serhii Okunev/Afp

V središču pogajanj bo najverjetneje Donbas, vzhodna ukrajinska regija, bogata z rudninami in rodovitnimi kmetijskimi zemljišči. Rusija že dolgo zahteva, da se Kijev odpove delom Donbasa, ki jih še vedno nadzoruje, kar je Ukrajina večkrat zavrnila.

Trumpova administracija je že pritiskala na Ukrajino, da naj sprejme mirovni sporazum, kljub pomislekom, da bi takšen dogovor koristil zgolj Rusiji, ki skoraj štiri leta po začetku obsežne invazije zaseda približno 20 odstotkov ozemlja, ki ga mednarodno pravo priznava kot del suverene Ukrajine. To vključuje skoraj celotno lugansko ter dele doneške, hersonske in zaporiške regije.

Predstavniki treh držav so bili po včerajšnjih prvih pogovorih skopi v izjavah. FOTO: Hamad Al Kaabi/Reuters

Po koncu včerajšnjih pogovorov je glavni ukrajinski pogajalec Rustem Umerov na X zapisal, da se je srečanje osredotočilo na doseganje »dostojnega in trajnega miru«, in se zahvalil ZDA za posredovanje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je previdno dejal, da je »prezgodaj« za kakršne koli sklepe. »Videli bomo, kako bodo jutri potekali pogovori in kakšni bodo rezultati,« je dejal in poudaril, da je najpomembneje, da je Rusija končno pripravljena končati vojno: »Stališče Ukrajine je jasno.«