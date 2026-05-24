Spet upanje na mir na Bližnjem vzhodu

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto zvečer naznanil »v velikem delu dogovorjen« sporazum z Iranom o končanju vojne in odprtju Hormuške ožine. Včeraj dogovor še ni bil sklenjen, toda v ZDA in na Bližnjem vzhodu je bilo po dolgem času čutiti upanje na odprtje ene najpomembnejših svetovnih naftnih poti in umiritev eksplozivnih razmer v regiji. Po poročanju ameriških medijev, ki se sklicujejo na neimenovane vladne uradnike, memorandum o mirovnem sporazumu predvideva 60-dnevno podaljšanje premirja s takojšnjim odprtjem Hormuške ožine, tudi za iranski izvoz nafte. Takoj naj bi se začela pogajanja o omejevanju iranskega jedrskega programa in postopnem končanju ameriških gospodarskih sankcij.

Po teh informacijah so iranski voditelji pakistanskim posrednikom podali besedna zagotovila, Trump pa je na svojem družbenem omrežju truth social ob fotografiji vojne napisal: »Adios!« Agencija Tasnim, ki je blizu Iranski revolucionarni gardi, je v nedeljo navedla, da dogovora o odprtih točkah še ni zaradi ovir na strani ZDA. Iranski predsednik Masud Pezeškian pa je dejal, da nobene odločitve ne bodo sprejeli brez dovoljenja vrhovnega vodje Modžtabe Hameneija.