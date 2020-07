Spet več ameriških zahtev za nadomestilo za brezposelnost

Prazna restavracija v Miamiju. Foto Joe Raedle Afp

New York – Prvič po skoraj štirih mesecih je naraslo število ameriških prosilcev nadomestila za brezposelnost. V minulem tednu je zanj zaprosilo 1,4 milijona ljudi, v tednih pred tem pa se je število prošenj gibalo okrog 1,3 milijona s trendom upadanja. Tudi zadnji rezultati so veliko boljši od skoraj sedmih milijonov prošenj v zadnjem tednu marca, a vendarle kažejo na zaplete pri vračanju v normalnost ob ponovnem povečevanju števila okuženih z novim koronavirusom.Delodajalci so v maju in juniju dodali 7,5 milijona novih delovnih mest, v juliju pa so se zdravstvene razmere zapletle v nekaterih gospodarsko najbolj razvitih državah ZDA kot Kalifornija, Teksas in Florida. Administracija predsednika Donalda Trumpa pripravlja še en rešilni paket, a bi rada hkrati spodbujala vračanje k delu. Konec meseca se izteče tedensko dodajanje 600 dolarjev za brezposelne povrh povprečnih 350 evrov na teden iz zveznih držav. Kongresni demokrati se zavzemajo za podaljšanje programa, republikanski pa opozarjajo, da 63 odstotkov zaposlenih s takšnimi nadomestili dobiva več denarja na čakanju, kot pa bi ga na delu.