Spet veliko povečanje brezposelnosti v ZDA

Ameriški predsednik Trump bo danes razložil nove smernice za gospodarsko in drugo obnašanje v zdravstveni krizi. FOTO: Mandel Ngan/AFP

New York – Zdravstvena kriza zaradi covida-19 še naprej pustoši po gospodarstvu ZDA. V prejšnjem tednu se je ameriška brezposelnost povečala za še dobrih pet milijonov ljudi, potem ko je že v treh tednih pred tem delo izgubilo skoraj sedemnajst milijonov Američanov.5,2 milijona novih brezposelnih v tednu do enajstega aprila je sicer za 1,4 milijona manj kot v tednu pred tem, uradna sezonsko prilagojena stopnja brezposelnosti pa se je kljub temu povečala za 3,1 odstotne točke na 8,2 odstotka. Po navedbah ameriškega ministrstva za delo je to največ po uvedbi meritev in precej več od prejšnjega sedemodstotnega rekorda iz maja 1975.Po Nemčiji, ki je za prihodnji teden že sprejela delno omilitev strogih gospodarskih prepovedi zaradi zdravstvene krize, je tudi ameriški predsednikza danes napovedal nove smernice, svoje korake napovedujejo v nekaterih zveznih državah. Dvobilijonski rešilni paket je z več kot šeststo dodatnimi dolarji na teden bi dobro poskrbel za brezposelne ter podjetjem, ki ne bodo odpuščala, obljubil finančno podporo, tudi v ZDA pa se zavedajo visoke cene prekinjenih gospodarskih dejavnosti. Trump je večkrat obljubil, da bo normalizacijo življenja omogočal le v posvetovanjih z zdravstvenimi strokovnjaki, v zadnjih dneh pa se pospešeno pogovarja tudi z gospodarstveniki.