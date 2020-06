Spet vroči ameriški konec tedna

Na ameriški Dan zastave na glavo obrnjena in s parolami popisana zastava v Seattlu. Foto David Ryder Afp

New York – Po policijski ustrelitvi še enega temnopoltega Američana, tokratv Atlanti, so v nedeljo v nekaterih ameriških mestih spet izbruhnili množični protesti. Na dan je prišel tudi še en video posnetek smrti25. maja v Minneapolisu, ki je sprožil veliko nezadovoljstvo Američanov s policijskim aparatom. Na njem je videti in slišati priče, ki policiste pozivajo k ohranitvi Floydovega življenja.Medtem ko je že nekdanji policistje osem minut in 46 sekund pritiskal s kolenom na vrat Georgea Floyda, so priče pred trgovino, v kateri je 46-letnik s ponarejenim bankovcem kupil cigarete, postajale vse bolj obupane. »Preverite njegov utrip!« je klicala neka ženska. »Ne premika se več!« je opozarjal neki moški. »Ali boste dovolili, da ga ubije pred vami?« Drugi policistpa ni ustavil svojega kolega, pazil je le, da so ljudje ostajali na pločniku. Posnetek kaže še prihod rešilca, a je lahko zdravnik potrdil le, na kar so opozarjale priče dogodka: Georgeu Floydu je zastalo srce. Odvetnik družine opozarja, da je posnetek globoko vznemirjujoč.Protestniki zahtevajo pravico tudi za druge žrtve pretiranih policijskih posredovanj, nazadnje za Raysharda Brooksa, ustreljenega pred podružnico restavracije Wendy's v Atlanti. Alkoholizirani 27-letnik je tam s svojim avtomobilom oviral dostop drugih do okenca za naročilo hrane, po poskusu aretacije pa je pobegnil s policijskim paralizatorjem v roki in eden od policistov ga je ustrelil. Protestniki so marširali tudi za 26-letno, ki jo je policija marca v Louisvillu ustrelila med nenapovedanim vdorom v njeno stanovanje med poskusom aretacije njenega fanta. Ta je v prepričanju, da gre za rop, začel streljati na policijo, ki je vrnila ogenj. Spomnili so se tudi, ki ga je februarja med tekom v georgijskem Brunswicku ustrelil sin upokojenega policista.V številnih ameriških mestih po zgledu prestolnice Washington z velikimi črkami po ulicah pišejo besede »življenja temnopoltih štejejo«, v Atlanti pa so protestniki v soboto zažgali omenjeno podružnico restavracije Wendy's. Nekateri vendarle opozarjajo da aretirani ne bi smel z ukradenim paralizatorjem bežati pred policisti, Brooksova družina pa pravi, da je na dan smrti proslavljal osmi rojstni dan svoje hčerke, ene od štirih njegovih otrok. Policistoma očitajo tudi čakanje več kot dve minuti, preden sta mu prihitela na pomoč.Te dni v ZDA odstranjujejo tudi spomenike generalom in drugim voditeljem sužnjelastniške konfederacije iz časa pred ameriško državljansko vojno 1861 – 1865, na spomenik generalav nekdanji prestolnici konfederacije virginijskem Richmondu pa so člani gibanja »Življenje temnopoltih šteje« projicirali podobo Georgea Floyda in drugih žrtev policijskega nasilja ter mavrično zastavo gibanja LGBTQ. Demokratski guverner Virginijeje že ukazal odstranitev spomenika, a je sodišče blokiralo ukaz, podstavek pa so demonstranti popisali z grafiti. Zahtevajo obračun tudi z drugimi simboli konfederacije kot emplem na zastavi Misisipija.Ponekod po ZDA se policisti počutijo brez zaslombe ter grozijo z odstopi, protestniki pa so se v nedeljo zbrali tudi pred washingtonsko Belo hišo kljub 74. rojstnemu dnevu republikanskega predsednika. Zato pa so ga njegovi privrženci v Floridi in ponekod drugod počastili s povorkami ladij. Trump je v soboto diplomirancem vojaške akademije West Point poudaril, da ZDA ne morejo biti več svetovni policaj ter napovedal končanje večnih vojn. Namesto na »reševanje starodavnih konfliktov« se hoče Trump osredotočiti na obrambo vitalnih ameriških interesov.