Spet vroči južni Kavkaz

Čeprav prihajajo od večine predstavnikov mednarodne skupnosti pozivi, naj južnokavkaški sosedi umirita žogico, se boji, ki so se razvneli na začetku tedna, ne umirjajo.Zaradi krvavih spopadov med oboroženimi silami obeh držav, ki so se v nedeljo začeli na severnem obmejnem območju, je že dan kasneje ruski zunanji minister Sergej Lavrov poklical tako armenskega kot azerbajdžanskega kolega, Zohraba Mnacakanjana in Elmarja Məmmədyarova, a njegovo posredovanje ni obrodilo uspeha. Boji, v katerih je umrlo več deset ljudi na obeh straneh, padel pa je tudi azerbajdžanski general, so se nadaljevali tudi v torek, ko je poskus Lavrova ...