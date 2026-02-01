Spijo na zlatu, umirajo za rakom: Kitajci so prevzeli rudarske vasi v Srbiji

Na severovzhodu Srbije se v mestih Bor in Majdanpek, kot v obširni analizi poroča Politico, odvija ena največjih preobrazb rudarske krajine v Evropi in tudi ena najbolj spornih. Od leta 2018, ko je tamkajšnji rudarski kompleks prevzela kitajska državna družba Zijin Mining, se regija sooča z obsežnim razlaščanjem prebivalcev, hudimi okoljskimi posledicami in vse večjim občutkom izgube suverenosti.

Vasi Bor in Majdanpek sta zrasli na eni največjih zalog bakra in zlata v Evropi. Desetletja sta bili steber jugoslovanske težke industrije, danes pa se prebivalci vse pogosteje počutijo kot kolateralna škoda agresivne ekspanzije. Zijin Mining je v širitev proizvodnje vložil približno 2,3 milijarde evrov, kar je močno povečalo izkop, a tudi poseglo v življenje ljudi, ki tam živijo že generacije.

Pogodba s Kitajci je zaupna

Cele vasi izginjajo. Družine spremljajo, kako njihovi domovi, kmetije in spomini izginjajo pod širjenjem odprtih kopov in podzemnih rovov. Po besedah domačinov srbska država ni zagotovila ustreznih nadomestnih rešitev za preselitev, pogodba med Srbijo in Zijinom pa ostaja zaupna, kar dodatno krepi dvome o zakonitosti in preglednosti projekta.

Okoljska škoda je obsežna. Uničeni so gozdovi in reke, divjad izginja, prebivalci Bora pa živijo z enim najbolj onesnaženih zrakov v Evropi. Poročilo iz januarja 2024 je zabeležilo pogoste presežke žveplovega dioksida ter prisotnost težkih kovin - svinca, arzena, kadmija in niklja v zraku in prsti. Sistematične javnozdravstvene študije po prevzemu rudnika doslej ni bilo.

Posebno poglavje predstavlja prihod tisočev kitajskih delavcev, ki so nastanjeni v zaprtih kampih znotraj rudarskega območja in večinoma nimajo stikov z lokalnim prebivalstvom. Njihova prisotnost je množična, a hkrati skoraj nevidna. »To je kolonizacija,« pravi eden od kmetov iz vasi Slatina, ki se s podjetjem tožari zaradi razlastitve zemlje.

Primer vasi Bor in Majdanpek ni osamljen. Leta 2022 so kitajske naložbe v Srbiji prvič presegle skupni obseg vseh naložb držav EU skupaj. Razprava o političnem in gospodarskem vplivu Pekinga se je še zaostrila po zrušitvi železniške postaje v Novem Sadu leta 2024, ki jo je prenovilo kitajsko podjetje in v kateri je umrlo 16 ljudi.

Medtem ko je Srbija leta 2023 izvozila več kot milijon ton bakrovih rud, večinoma na Kitajsko, prebivalci prizadetih območij opozarjajo, da plačujejo previsoko ceno. »Spimo na zlatu, umiramo pa za rakom,« pravi 73-letna prebivalka Slatine.

Z nadaljnjo širitvijo Zijin Mininga se boj za gospodarsko korist vse bolj spreminja v boj za obstanek skupnosti, piše Politico. Za hiše, tradicijo in zgodovino krajev, ki so zrasli zaradi rudnika in bi lahko zaradi njega tudi izginili.