Fascinacija mladih z zlom in grozljivi zločini spletnih skupnosti

Sredi avgustovske vročine so, kot poroča časnik Le Monde, policisti potrkali na vrata Théa (ime je spremenjeno), 21-letnika, ki je živel pri starših v majhnem, mirnem normandijskem kraju.

Na videz neopazen fant, ki je dneve preživljal zaprt v svoji sobi pred računalnikom, je bil aretiran in obtožen dejanj, ki so po navedbah istega vira preiskovalce globoko pretresla in šokirala lokalno skupnost.

Na njegovem računalniku so našli več kot 2.000 posnetkov spolnih zlorab otrok, med njimi tudi najbolj sprevržene vsebine, kot so posilstva dojenčkov, pa tudi nasilne posnetke masakrov, prometnih nesreč in eksplicitnega mučenja živali.

»Nekateri posnetki so bili neznosni,« je za Le Monde povedal tožilec Rémi Coutin, ki je poudaril, da gre za material, ki presega meje razumljivega.

Gre za mednarodno skupnost na platformi Discord, ki jo je leta 2021 ustanovil komaj 17-letni Američan. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Théov primer ni osamljen. Je le simptom širšega in globoko zakoreninjenega pojava, ki ga razkrivajo preiskave v Franciji, Združenih državah Amerike in drugod: zaprtih, skoraj neprebojnih digitalnih prostorov, kjer se pretežno mladi moški vdajajo skrajnim oblikam nasilja in krutosti.

Te toksične skupine, med katerimi sta po pisanju Washington Posta najbolj izpostavljeni 764 in CVLT, delujejo po sektaški logiki, kot so zapisali pri Le Monde. Po navedbah mednarodnih medijev so neposredno povezane s spletnim izsiljevanjem, sistematičnim mučenjem, posilstvi mladoletnic ter celo z umori in načrtovanjem terorističnih napadov.

Od teksaškega najstnika do mednarodne mreže

Še bolj vznemirljivo je bilo, po navedbah Le Monde, odkritje na Théovem računalniku: posnetki deklic, ki so si pred kamero v kožo rezale njegovo ime ali si ga zapisale s krvjo, zraven pa dodale simbol »764«.

Kot poroča isti vir, gre za mednarodno skupnost na platformi discord, ki jo je leta 2021 ustanovil komaj 17-letni Američan Bradley Cadenhead.

Ta je bil leta 2023 v Teksasu obsojen na 80 let zapora zaradi posedovanja ogromnih količin pedopornografije in sistematičnega manipuliranja z mladoletnicami, ki jih je s psihološkimi pritiski pripravil do nepredstavljivih dejanj.

Zvezni preiskovalni urad FBI je posledično odprl kar 250 ločenih preiskav, povezanih s to mrežo, še navaja Le Monde.

Člani so napredovali po hierarhiji glede na brutalnost vsebin, ki so jih delili. FOTO: Shutterstock

Preiskovalci so odkrili, da članstvo ni pomenilo zgolj pasivnega opazovanja. Za vstop v notranji krog skupine je moral Théo, kot je med zaslišanjem priznal, dokazati svojo vrednost.

To je storil tako, da je ubil žival ali prisilil dekleta k samopoškodbam, kar je posnel in delil kot dokaz. Po poročanju Le Monde je priznal, da je ubil dva zajca in poskušal izsiljevati dekleta, ki jih je ciljano iskal na spletnih forumih, namenjenih depresivnim in ranljivim najstnicam, kjer je izkoriščal njihovo stisko.

»Sovraštvo do človeštva« kot vodilo

To pa ni bil prvi tovrsten primer v Franciji. Leta 2021 so, kot piše Le Monde, aretirali 22-letnega indijskega študenta Rohana R., ki je vodil skupino »CVLT«.

Ta je bila po pisanju časnika še bolj razsežna in strukturirana. V obsežno preiskavo so se vključili organi iz šestih držav, ki so identificirali več deset storilcev in več kot sto žrtev po vsem svetu. Rohan R. je po navedbah Le Monde dekleta silil, da so se samopoškodovala, se dušila s pasovi ali pila urin in belilo.

Za vstop v notranji krog skupine je moral član ubiti žival ali prisiliti dekleta k samopoškodbam. FOTO: Aleksandra Suzi/Shutterstock

Med zaslišanjem je izjavil, da ga vodi »sovraštvo do človeštva« in da mu zadovoljstvo daje le absolutna moč nad drugimi. Vodja se je, kot navaja časnik, predstavljal kot nekakšen »guru«, navdušen nad avtoritarnimi voditelji, skupina pa je delovala po sektaški logiki: člani so napredovali po hierarhiji glede na brutalnost vsebin, ki so jih delili, in stopnjo nadzora, ki so ga dosegli nad svojimi žrtvami.

Ideološki koktajl in mehanika radikalizacije

Francoski preiskovalci so skupnosti, kot je 764, po navedbah Le Monde opisali kot »sociopatske in nihilistične«. Ne gre za enotno ideologijo, temveč za mešanico rasizma, antisemitizma, neonacizma, skrajne mizoginije, pedokriminalitete in satanističnih referenc.

Večinoma jih sestavljajo mladi moški, pogosto z resnimi psihološkimi težavami ali travmatičnimi izkušnjami, ki v temačnih kotičkih spleta iščejo občutek pripadnosti in moči, ki jim v resničnem življenju manjka, so ugotovitve, povzete v časniku Le Monde.

V teh skupinah postopoma izgubijo empatijo, saj so nenehno izpostavljeni vse bolj nasilnim in sprevrženim posnetkom, kar vodi v desenzitizacijo, so za Wired pojasnili strokovnjaki.

Te toksične skupine so neposredno povezane s spletnim izsiljevanjem in sistematičnim mučenjem. FOTO: Shutterstock

Hierarhija, ki temelji na brutalnosti, ustvarja nenehno tekmovanje v krutosti. Žrtve se pod vplivom skrajne psihološke manipulacije pogosto prelevijo v storilce in začnejo novačiti nove žrtve, še piše Le Monde. Isti vir navaja, da se je članstvo teh skupin močno povečalo med pandemijo covida-19, ko so bili mladi izolirani, zaprti doma in prepuščeni spletu, kar je ustvarilo idealne pogoje za širjenje takšnih patologij.

Od spleta do terorizma

Dejavnosti skupnosti so kmalu prerasle meje interneta in se prelevile v fizično nasilje. Aprila leta 2022 je, kot poroča Le Monde, 17-letni nemški član skupine 764 v Romuniji ubil naključno izbrano upokojenko in dogodek prenašal v živo za svoje spletne »prijatelje«.

FBI in druge službe po poročanju istega vira opozarjajo, da so te skupnosti potencialna baza za rekrutacijo s strani organiziranih terorističnih skupin. FBI jih uradno označuje kot »nasilne nihilistične ekstremiste« in jih obravnava kot notranjo teroristično grožnjo.

V tujini so, kot navaja Le Monde, že dokumentirane konkretne povezave z resnimi incidenti. Umor v Romuniji naj bi bil povezan z navodili iz ukrajinske neonacistične skupine MKU, ki je znana po svoji skrajni brutalnosti.

FBI in druge službe po poročanju istega vira opozarjajo, da so te skupnosti potencialna baza za rekrutacijo s strani organiziranih terorističnih skupin. FOTO: Samuel Corum/AFP

V ZDA so vodjo MKU obtožili, da je spodbujal člane skupine 764 k načrtovanju bombnih napadov in celo k distribuciji strupenih bonbonov pred judovskimi šolami.