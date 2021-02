Splošna stavka ohromila predele Burme

Protestniki v Rangunu. FOTO: Ye Aung Thu/AFP

Rangun. FOTO: Reuters

Po dobrih dveh tednih množičnih protestov v Burmi danes poteka splošna stavka, s katero prebivalci države izražajo nestrinjanje z državnim udarom 1. februarja, ko je vodenje države prevzela vojaška hunta. Stavka, piše tiskovna agencija Reuters, poteka v več predelih države. Stavkajo tako lokalni trgovci kot mednarodne verige, kot je KFC, na ulicah burmanskih mest pa se je po navedbah tujih medijev zbralo več sto tisoč ljudi.O izgredih poročajo iz burmanske prestolnice Nepjido, kjer je burmanska policija razganjala protestnike, videi na družbenih omrežjih pa prikazujejo aretacije. Protesti v Burmi so doslej zahtevali tri življenja nasprotnikov vojaške hunte in življenje policista. Po podatkih burmanske nevladne organizacije, ki bdi nad političnimi zaporniki, so od državnega udara 1. februarja aretirali, obtožili ali obsodili 640 ljudi, med njimi nekdanje člane vlade, navaja Reuters.Državna radiotelevizija MRTV je posvarila pred udeležbo na današnjih protestih, češ da protestniki spodbujajo predvsem »čustvene najstnike in mladostnike« na pot, kjer bodo »izgubili življenje«. V odgovoru na medijske navedbe je posebni poročevalec ZN za človekove pravice v Burmina twitterju opozoril, da je za razliko od brutalnega nasilja nad demonstranti proti vojaški hunti v letu 1988 aktualno dogajanje v Burmi zabeleženo na posnetkih, zaradi česar bo vojaški vrh odgovarjal za svoja dejanja.