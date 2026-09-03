Številni otroci trpijo v tišini in ne vedo, na koga naj se obrnejo po pomoč

Z razvojem digitalnih tehnologij se v spletno okolje vse bolj seli tudi problem izpostavljenosti otrok različnim oblikam spolnega nasilja in zlorab. Skoraj vsak peti otrok v 21 državah je doživel spolno izkoriščanje, več kot polovica primerov se je zgodilo na priljubljenih družbenih omrežjih. Pristojnim organom je bilo prijavljenih manj kot en odstotek vseh kršitev.

Po ocenah je bilo v 21 državah v enem letu približno 20 milijonov otrok, starih od 12 do 17 let, izpostavljenih vsaj eni obliki spolne zlorabe, ki jo je omogočila uporaba tehnologij, ugotavlja poročilo, ki ga je objavil Unicef.

Skoraj 60 odstotkov primerov se je zgodilo na družbenih omrežjih, denimo na facebooku, instagramu, snapchatu, tiktoku in whatsappu. FOTO: Jana Rodenbusch/Reuters

Poročilo temelji na nacionalno reprezentativnih raziskavah, izvedenih med približno 21.000 otroki, ki uporabljajo internet, v 21 državah ter na podlagi poglobljenih intervjujev s stotimi mladimi, ki so zlorabo doživeli v otroštvu.

Več kot 15 milijonov otrok je bilo izpostavljenih neželenim spolnim vsebinam, devet milijonov jih je bilo proti svoji volji pozvanih k sodelovanju v pogovorih o spolnosti ali k deljenju spolnih podob. Spolne fotografije ali posnetki štirih milijonov otrok pa so bili deljeni brez njihovega soglasja. Obseg problema je verjetno še precej večji, saj otroci takšnih izkušenj pogosto ne prijavljajo.

Poročilo temelji na ugotovitvah dveh krogov raziskave Disrupting Harm, izvedene v 21 državah. Prvi krog, v katerem so bili podatki zbrani predvsem v letih 2020–2021, je zajemal Kambodžo, Etiopijo, Indonezijo, Kenijo, Malezijo, Mozambik, Namibijo, Filipine, Tanzanijo, Tajsko, Ugando in Vietnam. Drugi krog v letih 2024–2025 je raziskavo razširil na Armenijo, Brazilijo, Kolumbijo, Dominikansko republiko, Mehiko, Črno goro, Severno Makedonijo, Pakistan in Srbijo.

»Poročilo razkriva bolečo resničnost. Več kot 20 milijonov otrok v državah, ki so bile zajete v analizo, je bilo izpostavljenih neželenim eksplicitnim spolnim vsebinam ali spletnemu izkoriščanju, pogosto v digitalnih okoljih, kjer se učijo, igrajo in povezujejo s prijatelji,« je povedala izvršna direktorica Unicefa Catherine Russell.

Skoraj 60 odstotkov primerov se je zgodilo na družbenih omrežjih, denimo na facebooku, instagramu, snapchatu, tiktoku in whatsappu, 14 odstotkov primerov pa v spletnih igrah. Pri tem so bile za izkoriščanje zaupanja uporabljene značilnosti, funkcije in zasnova teh platform, kot so, recimo, lažni uporabniški računi ali funkcije zasebnega sporočanja, kar še pripomore k lajšanju zlorab.

V Črni gori je bilo več kot 80 odstotkov prijavljenih primerov povezanih z družbenimi omrežji, v Kolumbiji pa več kot polovica primerov. V državah, zajetih v poročilo, je bilo 57 odstotkov primerov povezanih z osebo, ki jo je otrok že poznal, med drugim z vrstniki, prijatelji in družinskimi člani, 38 odstotkov otrok pa je storilca prvič srečalo na spletu.

Otroci niso vedeli, na koga naj se obrnejo

Izkušnje, ki so jih otroci opisali med raziskovalnimi intervjuji, so pogosto zajemale strah, sram, zmedenost in osamljenost, pri čemer so številni težko razumeli, kaj točno se jim je zgodilo ali na koga se lahko obrnejo. »Takšne izkušnje povzročajo globoko čustveno in duševno stisko. Številni otroci trpijo v tišini in ne vedo, na koga naj se obrnejo po pomoč. Ne smemo si zatiskati oči,« je še dodala Russllova.

»Nisem vedela, kako naj se odzovem. Bila sem nekoliko v šoku,« je povedala mlada ženska iz Dominikanske republike, potem ko so bile pri njenih 14 letih brez njenega soglasja razširjene njene zasebne fotografije. Druga udeleženka raziskave, ki je opisala podobno izkušnjo, je povedala, da se je počutila »kot najbolj izkoriščena, najbolj umazana, najslabša oseba«.

Več kot 40 odstotkov primerov zlorab, omogočenih s tehnologijo, ni bilo nikoli razkritih nikomur, manj kot en odstotek pa jih je bil prijavljen pristojnim organom, kot so policija, socialni delavci ali telefonske oziroma druge službe za pomoč. Globalno je bil najpogostejši razlog, zaradi katerega so otroci ostali tiho, ta, da niso vedeli, kam naj se obrnejo oziroma komu naj povedo. V nekaterih proučevanih državah je bil delež neprijavljenih primerov še večji, med drugim v Armeniji, kjer več kot polovica primerov ni bilo razkritih nikomur.

Otroci, ki so bili izpostavljeni izkoriščanju, omogočenemu s tehnologijo, so štirikrat pogosteje poročali o samomorilnih mislih ali samomorilnem vedenju ter samopoškodovanju in so navajali bistveno višjo stopnjo tesnobe, kaže analiza. V Mehiki in Severni Makedoniji je bilo na primer tveganje za samomorilne misli ali vedenje pri otrocih, ki so doživeli zlorabo, več kot osemkrat večje, medtem ko je bilo v Pakistanu tveganje za samopoškodovanje več kot sedemkrat večje kot pri vrstnikih, ki tega niso doživeli.

Poziv pristojnim

Da bi otroke v digitalni dobi bolje zaščitili, poročilo poziva k ukrepom, ki bi to v prihodnje lahko zagotovili. Predlagajo varnejšo zasnovo digitalnih platform, z močnejšim varovanjem zasebnosti otrok, omejitvami nezaželenih stikov odraslih z otroki, varnejšimi sistemi priporočanja vsebin in stikov ter boljšim odkrivanjem in prijavljanjem zlorab. Prav tako pozivajo h krepitvi zakonodaje, regulacije in odgovornosti, pri čemer morajo imeti vlade ustrezna orodja in izvršilne mehanizme za obravnavo razvijajočih se oblik zlorab, vključno s spolnim izsiljevanjem in spolnimi gradivi, ustvarjenimi z umetno inteligenco.

Njihovi predlogi so med drugimi tudi vzpostavitev sistemov za prijavo in podporo, ki jim otroci lahko zaupajo, vključno z vlaganjem v sisteme zaščite otrok, zdravstva, pravosodja in socialnega varstva, prenos bremena zaščite z otrok na odrasle in skupnost, tako da se družine, šole in skupnosti na razkritja odzovejo s podporo ter otrokom pomagajo varno poiskati pomoč, z zmanjšanjem ekonomske ranljivosti, ki jo izkoriščajo storilci, z močnejšo podporo družinam ter širjenjem izobraževalnih in zaposlitvenih priložnosti za otroke in mlade, obravnavo družbenih in spolnih norm, ki normalizirajo seksualizacijo deklet in stigmatizirajo žrtve spolnega nasilja.

»Vsi mi, vključno z vladami in tehnološkimi podjetji, moramo storiti več za zaščito otrok na spletu,« je povedala Russllova.