Spolne zlorabe v pariških vrtcih: policija preiskuje več kot sto primerov

Francoska policija obravnava obsežen primer spolne zlorabe otrok v številnih vrtcih in osnovnih šolah. Pariško tožilstvo preiskuje več kot sto primerov obtožb fizičnega in spolnega nasilja, med njimi tudi posilstvo triletnih otrok. Preiskave potekajo v 84 vrtcih, okoli 20 osnovnih šolah in desetih varstvih, poroča Guardian.

Zločinov sumijo šolske nadzornike, ki so otroke zlorabljali med odmori za kosilo, počitkom in popoldanskimi aktivnostmi. Nadzorniki večinoma delajo prek pogodb in niso strokovno usposobljeni. Poleg tega jih ne najemajo šole ali ministrstvo za izobraževanje, ampak lokalne oblasti.

Skupine staršev zlorabljenih otrok trdijo, da so oblasti več let prepričevali, da so obtožbe vzele resno. Povedali so, da so v ustanovah na otroke vpili, jih odrivali in lasali. Odrekali so jim hrano ali pa silili, da so jedli, dokler niso bruhali, jih spolno zlorabljali in posiljevali.

Eden od odvetnikov, ki zastopa žrtve, je dejal, da je v enem od vrtcev otroke posiljeval nadzornik, zoper katerega so se v preteklosti že pritožili zaradi fizičnih zlorab, a so osumljenca samo premestili na drugo šolo, namesto da bi mu prepovedali delati, navaja Guardian.

Novoizvoljeni pariški župan Emmanuel Grégoire se zavzema za reformo v sistemu šolskih nadzornikov. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

Prihodnji teden se bo v Parizu začelo sojenje šolskemu nadzorniku, ki je obtožen zlorabe petih otrok, starih od tri do pet let. Sodbo pričakujejo tudi v ločenem primeru, kjer je osumljenec domnevno zlorabil devet desetletnic.

Pariški župan Emmanuel Grégoire je zagnal načrt v vrednosti 20 milijonov evrov, s katerim bodo reformirali sistem šolskih nadzornikov. »Če je bila narejena kolektivna napaka, je bila to ta, da so se incidenti obravnavali kot osamljeni primeri, čeprav v resnici kažejo na sistemsko tveganje in morda celo na sistemsko kulturo molka,« je povedal za Le Monde. Grégoire je tudi razkril, da je tudi njega kot otroka zlorabil šolski nadzornik.

Med januarjem in aprilom so v Parizu suspendirali 78 šolskih nadzornikov, med njimi 31, osumljenih spolnih zlorab.