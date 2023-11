Spolzka tla kitajsko-ameriškega približevanja

V nadaljevanju preberite:

»Zverina« ameriškega predsednika Joeja Bidna, desettonski cadillac s kamerami za nočno videnje in topovi za solzivec, je ob robu Apeca v San Franciscu naredila večji vtis od »rdeče zvezde« kitajskega voditelja, čeprav niti te ne bi mogle uničiti rakete ali kemično orožje. Prvi obisk Xi Jinpinga v ZDA po letu 2017 pa je tudi merjenje šibkosti prve in druge gospodarske in vojaške supersile sveta.