Spomin, ki povezuje Slovence v Italiji

Mineva 90 let, odkar so bili v prvem tržaškem procesu ustreljeni trije Slovenci in Hrvat, ki veljajo za prve antifašiste v Evropi.

Odpri galerijo V nedeljo bodo obeležili 90-letnico usmrtitve bazoviških junakov. FOTO: Jure Eržen/Delo