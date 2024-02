Spomin na barbarske Slave spet živi

V nadaljevanju preberite:

V Italiji danes praznujejo dan spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Predlagala ga je tržaška skrajna desnica, sprejeli pa so ga skoraj soglasno pred dvema desetletjema. Slavijo ga vsako leto 10. februarja, na dan pariškega mirovnega sporazuma iz leta 1947, ki je bil za Italijo dan poraza. Za italijansko zgodovino so fojbe zelo pomembne, prikrijejo skoraj vse, tudi fašistične zločine nad ­Slovenci in Hrvati.

Rimska uradna politika dan spomina interpretira z rahlimi nihanji. Lani so vsekakor sprejeli novelo zakona, ki je še malo bolj ­prezirljiva do sosedov. Tudi tokrat ga je podprla večina, tudi opozicija, ki se sicer razglaša za ­antifašistično.