Spominjamo se kraljice rokenrola in zvezde, katere svetloba ne bo ugasnila

Še naprej se vrstijo izrazi obžalovanja in sožalja ob smrti legendarne ameriške glasbenice Tine Turner, ki je v sredo v starosti 83 let umrla na svojem domu v Švici. Med drugimi sta sožalje ob njeni smrti izrazila predsednik ZDA Joe Biden in nekdanji predsednik Barack Obama.

Tina Turner je v sredo po dolgi bolezni umrla na svojem domu v Küsnachtu blizu Züricha. Švicarsko državljanstvo je dobila pred desetletjem, blizu Züricha ob jezeru pa je imela veliko posestvo.

»Tina Turner je bila surova. Bila je močna. Bila je neustavljiva. In bila je brez zadržkov – govorila in pela je svojo resnico v veselju in bolečini, zmagoslavju in tragediji. Danes se pridružujemo oboževalcem po vsem svetu in se spominjamo kraljice rokenrola ter zvezde, katere svetloba ne bo nikoli ugasnila,« sta sporočila Barack in Michelle Obama.

Prejela je 12 grammyjev

Preden je postala kraljica rokenrola, je Tina Turner odraščala kot hčerka kmeta v Tennesseeju. Kot otrok je pela v cerkvenem zboru, nato pa je postala ena najuspešnejših glasbenic vseh časov. Z 12 nagradami grammy je bila edina ženska, ki je zmagala v kategorijah pop, rock in R&B, kar kaže na njeno vsestranskost, ustvarjalnost in široko privlačnost.

»Na milijone ljudi se je zgrinjalo na njene koncerte. Njeni visokooktanski plesni nastopi so bili legendarni. Njene kultne uspešnice – med njimi Proud Mary, The Best in What's Love Got to Do with It – še vedno cenijo in prepevajo generacije oboževalcev,« pa sta sporočila predsednik ZDA Joe Biden in njegova soproga Jill.

»Poleg tega, da je bila Tina talent, ki je bil enkraten v generaciji in je za vedno spremenil ameriško glasbo, je bila izjemna tudi njena osebna moč. S premagovanjem težav in celo zlorab si je ustvarila kariero, ki je ostala za vse čase ter življenje in zapuščino, ki sta bila povsem njena. Z Jill pošiljava ljubezen in molitve njenemu možu Erwinu, preostali družini Turner in oboževalcem po vsem svetu, ki danes žalujejo za žensko, za katero se strinjajo, da je bila preprosto najboljša,« sta dodala.

Zvezdnik skupine Rolling Stones Mick Jagger, ki je s Tino Turner občasno sodeloval, je sporočil, da je »zelo žalosten zaradi smrti čudovite prijateljice, ki je bila izjemno nadarjena«. »Bila je navdihujoča, topla, duhovita in radodarna. Ko sem bil mlad, mi je zelo pomagala, in tega ne bom nikoli pozabil,« je sporočil Jagger.

Angela Bassett, ki je upodobila Tino Turner v filmu What's Love Got to Do With It, je med drugim sporočila, da ne bo nikoli pozabila njenih pohval. »Nikoli me nisi oponašala. Namesto tega si posegla globoko v lastno dušo, kjer si našla svojo Tino in jo pokazala svetu. Te besede mi bodo ostale pri srcu do smrti,« je sporočila igralka.

FOTO: Christian Charisius/Reuters

»Bil sem prejemnik dobrote, energije, ustvarjalnosti in nadarjenosti Tine Turner – ženske, ki je začela na podeželskih poljih bombaža v Nutbushu v Tennesseeju in se prebila do samega vrha. Tina je bila zame velik navdih in to ostaja še danes. Ljubim te, Tina. Počivaj v miru,« je sporočil legendarni košarkar Earvin Magic Johnson.

Poklonitev glasbeni legendi v Hollywoodu. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

»Moja draga Tina Turner. Tako dolgo sem te ljubila, in še vedno te ljubim. Ne morem verjeti, da te ni več,« pa je sporočila nekdanja prva dama Kalifornije in nečakinja nekdanjega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja Maria Shriver.

Ameriška pevka Gloria Gaynor, ki je postala prepoznavna v istem času kot Tina, je dejala, da je »utrla pot mnogim ženskam v rock glasbi, tako belopoltim, kot temnopoltim.«

Druga pevka, rojena le nekaj let za Tino, Diana Ross pa je, kot navaja BBC, dejala, da je ob njeni smrti pretresena in užaloščena. Elton John, britanski glasbeni zvezdnik, je preminulo zvezdo označil za legendo – tako v živo na odru kot na ploščah.

»Vedno bo preprosto najboljša«

Dobrodelna organizacija Women's Aid je bila med tistimi, ki so citirali eno od Turnerjevih pesmi z besedami: »Vedno bo preprosto najboljša.« TV voditeljica Oprah Winfrey je omenila njen pogum in dodala, da je bilo »njeno življenje glasen poziv k zmagoslavju«.

Pevka Mariah Carey je Turnerjevo označila le ne za neverjetno glasbeno izvajalko, ampak tudi za žensko, ki je »preživela« in je postala navdih za mnoge ženske po svetu.

Soul pevka PP Arnold – ki je nastopala skupaj s Turnerjevo – je za BBC povedala, da ji je odnos z njo spremenil življenje in jo rešil pred najstniškim zakonom.