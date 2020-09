Spopad Donalda Trumpa in Joeja Bidna pred televizijskimi kamerami

Republikanski predsednik Donald Trump. Foto Saul Loeb Afp

Demokratski izzivalec Joe Biden. Foto Win Mcnamee Afp

New York - Prva debata ameriških predsedniških kandidatov pet tednov pred volitvami na clevelandski Case Western Reserve University se je začela, pod vodstvom voditelja oddaje Fox News Sundayse prvič v živo soočata republikanski predsednikin njegov demokratski izzivalec. Zaradi covida 19 nastopata pred manj kot sto gledalci ter se nista rokovala, ob spoštovanju varnostne razdalje pa jima ni treba nositi zaščitnih mask.Spori obeh diametralno nasprotnih političnih, ekonomskih in socialnih strani so se seveda razgreli že prej, ne nazadnje tik pred debato. Trump je za 77-letnega podpredsednika v administraciji demokratazahteval test treznosti in morebitnih skritih mikrofonov v ušesih, kar je demokratski predsedniški kandidat zavrnil. »Sleepy Joe« poskuša dokazati, da nikakor ni tako zaspan, kot ga je doslej zmerjal Trump. »Vsakdo tukaj ve, da je lažnivec,« je obtožil med začetno razpravo o zdravstvenem zavarovanju.Poldrugo uro trajajoče soočenje je razdeljeno na šest petnajstminutnih segmentov, vsak kandidat ima dve minuti za odgovor na vprašanja in več za razpravo. Še pred začetkom pa je razburilo razkritje časopisa New York Times o Trumpovem zelo bornem plačevanju davka na dobiček v minulem desetletju in več. V nasprotju s Trumpom, ki je v letih 2016 in 2017 plačal le 750 dolarjev dohodnine, v številnih letih pred tem pa sploh nič, Joe ins pravkar objavljenimi dokumenti dokazujeta 346 tisoč plačanih davkov na skoraj milijon dolarjev dohodka v minulem letu in njegova z milijonarskim odvetnikomporočena podpredsednicaveč kot 754 tisoč družinskih dolarjev na dobre tri milijone dolarjev dohodka. Razkritje je že vplivalo na javno mnenje, če je agencija Rasmussen je predsedniku pred objavo namerila že 52 odstotno strinjanje volivcev z njegovim delom, je to v torek spet padlo na 47 odstotkov.Trumpa bolj kot davčne napovedi Joeja Bidna zanimajo finančni podatki njegovega sina Hunterja Bidna, obtoženega prejemanja velikih vsot denarja od ukrajinskih tajkunov in kitajskih državnih podjetij v času očetovega položaja na samem vrhu ameriške vlade. O tem se je lani po telefonu pogovarjal z ukrajinskim predsednikomin si s tem prislužil preiskavo o razrešitvi, ki so jo ustavili šele v republikansko vodenem senatu. Ta bo zdaj v ospredju še enega ogorčenega spora med demokrati in republikanci o Trumpovi imenovanki za vrhovno sodnico, globoko katoliški materi sedmih otrok.Katoliške vere je tudi Biden, a demokratov to ne moti, pri 48-letni dosedanji sodnici prizivnega sodišča sedmega ameriškega sodnega okraja pa se bojijo konservativne zavezanosti črki ustave in zakonov, leva stran ameriškega političnega odra si od vrhovnih sodnikov želi spreminjanja družbe v skladu z njihovimi predstavami. Pokojnaje prestavljala meje ženski enakpravnosti, mnogi demokrati pa tega ne priznavajo predsednikovi kandidatki za njeno predsednico Coney Barrettovi, pa čeprav ima tudi ta kljub družini bleščečo kariero.Še bolj kot o teh temah bi se Trump rad pogovarjal o gospodarstvu, ki ga je tako zelo izboljšal pred virusom, Biden pa se vidi kot predstavnik svojega delavskega rojstnega kraja Scrantona iz Pensilvanije proti newyorški Peti aveniji, kjer si je republikanski predsednik postavil svoj znameniti nebotičnik. Trump odgovarja, da je v 47 mesecih dosegel veliko več kot njegov nasprotnik v 47 letih. Biden napada vladni spopad z nevarno nalezljivo boleznijo, ki je za mnoge nekonsistenten, bombastičen in nepredsedniški. Trump nasprotno poudarja svoje dosežke, med drugim naznanja še večjo dostopnost hitrih testov za ugotavljanje okuženosti in obetaven razvoj cepiv, pa tudi, kako sta Biden in Obama med leti 2009 in 2010 zamočila odgovore na prašičjo gripo. Ta na srečo ni bila tako smrtonosna kot covid 19, nekdanji podpredsednik pa je ostro kritiziral tudi njegovo letošnje zaprtje nasprotoval tudi zgodnjemu zaprtju letalskega prometa s Kitajsko in Evropo.Trump kritizira še demokratsko podporo mestnim nemirom, ki so sledili protestom proti smrti številnih afriških Američanov v soočenjih s policijo, izzivalec pa vso osebnost republikanskega predsednika, ki po njegovem prepričanju sploh ni tako zelo pameten, drugi vidni demokrati ga imajo celo za pokvarjenega in nevarnega. Bojevnika za Belo hišo bosta dobila še dve priložnosti, da se izkažeta v debatah, sedmega oktobra pa se bosta v Salt Lake Cityju spopadla tudi podpredsedniška kandidatain Kamala Harris.