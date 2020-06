Spopad indijskih in kitajskih vojakov zahteval več življenj

Število indijskih vojakov, ki so ta teden na obmejnem območju Himalaje izgubili življenje v konfrontaciji s kitajskimi, je naraslo na 20. Oblasti v New Delhiju in Pekingu krivdo za incident pripisujejo druga drugi Spomnimo, spopad med indijskimi in kitajskimi vojaki, v katerem ni bilo uporabljeno strelno orožje, temveč kamni, palice in pesti, se je zgodil na območju obmejne doline Galwan, kjer azijski sili že nekaj tednov krepita vojaške zmogljivosti. Sprva je bilo rečeno, da so bili v spopadih ubiti trije pripadniki indijske vojske (častnik in vojaka), do danes pa je po podatkih indijske vojske ranam podleglo še sedemnajst indijskih vojakov. Žrtve so bile menda tudi na kitajski strani, a Peking še ni potrdil navedb.Ponedeljkov spopad med vojaki Indije in Kitajske, ki še nista natančno določili poteka 3500-kilometrske meddržavne meje, predstavlja prvo konfrontacijo s smrtnim izidom v zadnjih 45 letih.