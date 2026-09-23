Po pogovoru z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavil, da si v Kijevu in Washingtonu želijo miru že do začetka zime. Iz Moskve je prišel odgovor, da trenutno ne vidijo pogojev za mirno rešitev konflikta, a da so še naprej odprti za dialog. »Na splošno je težko govoriti o prihajajočem popuščanju svetovnih napetosti. Ravno nasprotno, vztrajno se nadaljuje občutek, da nas ne čaka nič dobrega. Na Bližnjem vzhodu se vojna v bistvu nadaljuje. Govoriti o miru okoli Ukrajine je očitno tudi prezgodaj. Kot kaže, je zdaj Trumpova glavna naloga znižati cene dizelskega goriva. Ali bo to tlakovalo pot miru, je zapleteno in dvoumno vprašanje,« se je danes komentator ruskega poslovnega časnika Kommersant Dmitrij Drize previdno odzval na nastop predsednika ...