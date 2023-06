Spopad med ZDA in Kitajsko bi lahko bil neizbežen

V nadaljevanju preberite:

Antony Blinken je, lahko bi rekli, uspešno končal obisk v Pekingu. V nedeljo se je najprej sedem ur pogovarjal s kitajskim zunanjim ministrom Qin Gangom, nato tri ure z glavnim kitajskim diplomatom, direktorjem partijskega oddelka za zunanjo politiko Wang Yijem, na koncu ga je sprejel še predsednik Xi Jinping.

Vsi ti pogovori so bili ocenjeni za »iskrene in globoke«. Kot »most« med Pekingom in Washingtonom. Kot dokaz, da so komunikacijski kanali odprti. Gre torej za uspešen obisk?