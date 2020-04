Spopad različnih mnenj pri sproščanju ukrepov

Preberite še :

Nemška vlada bo danes in jutri odločala o tem, kdaj in kako bo potekalo sproščanje ukrepov v boju proti koronavirusu. Nič nenavadnega zato ni, da so se oglasili številni strokovnjaki in interesna združenja, ki imajo na to različne poglede. Nazadnje še ekonomisti blizu sindikatom , ki svarijo pred prehitrim sproščanjem.Včeraj je nemška Nacionalna akademija znanosti Leopoldina objavila priporočila o »koronaexitu«. Vladi med drugim priporočajo čim hitrejše odprtje višjih stopenj osnovnih šol in sekundarnega šolanja, seveda ob določenih omejitvah, kot je nošenje mask in zmanjšanje števila učencev v razredih. ​Prav tako ob upoštevanju dosedanjih priporočil glede minimalne razdalje in obveznega nošenja mask , kjer minimalne razdalje ni mogoče uveljavljati, ne vidijo razlogov, da ne bi mogli zagnati storitvenega sektorja, od trgovin do restavracij in kasneje tudi potovanj. Hkrati so na primer pozvali, da ima zdaj nemška vlada tudi izjemno priložnost gospodarsko politiko zastaviti tako, da bo spodbujala zelene tehnologije in boj proti podnebnim spremembam ter dala prednost skrbi za zdravje. Nekateri nemški politiki , med njimi na primer kandidat za predsednika CDU in predsednik deželne vlade Severnega Porenja - Westfalijeodkrito in jasno podpirajo sproščanje ukrepov. Drugi so bolj previdni . Med njimi tudi kanclerka, ki je opozorila, da življenje vendarle še dolgo ne bo takšno, kot je bilo pred krizo.Danes so se na priporočila Leopoldine, ki ji kanclerka zelo zaupa, odzvali tudi v Inštitutu za makroekonomijo in konjunkturne raziskave (IMK), ki je blizu sindikatom. V inštitutu opozarjajo, da bi s prehitro odpravo omejitev povzročili več škode kot koristi. Bojazen je, da bi se po sprostitvi ukrepov virus znova začel hitreje širiti in da bi morali ukrepe znova uvajati, ti pa bi nato trajali bistveno dlje in bi tako povzročili še bistveno več škode.Opozarjajo tudi, da bosta za okrevanje nemškega gospodarstva najbolj pomembna okrevanje zunanjetrgovinskih partneric in oživitev čezmejnih dobavnih verig. Da bi prehitro sproščanje ukrepov lahko bilo kontraproduktivno, opozarjajo tudi v Inštitutu za ekonomske raziskave (Ifo).Kritiki opozarjajo še na to, da bodo priporočila Leopoldine težko izvedljiva, če država ne bo zagotovila dovolj zaščitne opreme. Ta bi namreč bila po priporočilih Leopoldine potrebna v vseh osnovnih šolah in srednjih šolah, v javnem prometu, v podjetjih ... pa tudi drugod, kjer ne bi bilo mogoče zagotavljati minimalne razdalje med ljudmi. To pomeni, da bi država potrebovala ne le na milijone, ampak na milijarde kosov mask, in to v daljšem časovnem obdobju in za veliko večino 82-milijonskega naroda.Z inštituta za javno zdravje Robert Koch so sicer danes sporočili, da se epidemija umirja, da pa še ne morejo reči, da je pod nadzorom. Pozitivno je, da zdravstvo ni preobremenjeno in da imajo dovolj postelj za intenzivno obravnavo pacientov. Odzvali so se tudi na priporočila Leopoldine in dejali, da se priporočila ne razlikujejo bistveno od njihovih ocen.