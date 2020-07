Spopad savdskega dvora in Združenih arabskih emiratov

Po skoraj štirih mesecih napetosti in tudi medsebojnih spopadov so separatistične enote iz vrst Južnega prehodnega sveta (STC) na jugu Jemna vendarle dosegle dogovor s svojimi koalicijskimi partnerji iz vrst vlade pod vodstvom predsednika Abda Rabija Mansurja Hadija, neposrednega (pod)izvajalca Savdske Arabije. Konflikt med savdsko sponzoriranimi oblastmi in separatisti, ki jih podpirajo Združeni arabski emirati, drugi pomemben član sunitsko-zalivske vojne koalicije, bi lahko močno vplival na nadaljnje dogajanje v opustošeni državi.Zaradi medsebojnih spopadov v koaliciji, ki je Jemen pod vodstvom savdskega prestolonaslednika Mohameda ...