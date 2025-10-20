Spopad za milijarde v blagajni Bruslja

V nadaljevanju preberite:

Prihodnji večletni proračun EU, ki bi bil po julija predstavljenem predlogu Ursule von der Leyen vreden okoli 2000 milijard evrov, postaja vse bolj žgoča bruseljska tema. Tako v državah članicah kot v evropskem parlamentu so v zadnjih treh mesecih poskušali čim bolje analizirati, kaj prinaša obsežni sveženj in kako bi se opredelili do njegove vsebine.

Bolj kritični v EPP opozarjajo, da bi takšen sistem lahko pripeljal do tega, da se bo denar stekal v vreče brez dna in da bi pri delitvi v državah vse bolj prevladala politična merila.Zlasti za države, ki so podpovprečno razvite, bo na kocki veliko. Sloveniji se za sedemletno obdobje 2028–2034 po predlogu Ursule von der Leyen obeta 5,4 milijarde vreden nacionalni sklad.