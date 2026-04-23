Spopadi med Ukrajino in Rusijo ne pojenjajo; o mrtvih poročajo z obeh strani

V ruskem napadu na mesto Dnipro na vzhodu Ukrajine so bili po zadnjih podatkih ubiti trije ljudje, najmanj deset je ranjenih, med njimi dva otroka, so danes sporočile regionalne oblasti. V napadu so bile poškodovane tudi stanovanjske stavbe, na več mestih je izbruhnil požar. V ukrajinskih napadih na ruske cilje pa sta bila ubita dva človeka.

Vodja ukrajinske regionalne uprave Oleksandr Ganža je na Telegramu sporočil, da so bili v ruskem napadu z droni ubiti trije ljudje, še najmanj deset ljudi je ranjenih. Med njimi sta tudi dekleti, stari devet in 14 let, je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Napad je v Dnipru, ki leži več kot sto kilometrov od frontne črte, povzročil tudi gmotno škodo. V več delih mesta so izbruhnili požari, poškodovane so stanovanjske stavbe, med drugim stolpnica, pri čemer je več stanovanj zagorelo, je še povedal guverner. V regiji Žitomir na zahodu Ukrajine je bila ubita ženska, potem ko je ruski dron zadel civilno prometno infrastrukturo, je sporočila regionalna uprava.

Ukrajina pa je ponoči z droni napadla naftne objekte globoko v ruskem zaledju. V napadu na industrijsko območje v Novokibiševu je bila ubita ena oseba, še dve pa ranjeni, je na Telegramu sporočil guverner regije Samara Vjačeslav Fedoričev. Poročila nakazujejo, da gre za kemično tovarno naftne družbe Rosneft, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

V sosednji regiji Nižni Novgorod je bila zadeta črpalna postaja za nafto, ki je ob napadu zagorela, je poročal novičarski portal Astra. O žrtvah za zdaj ne poročajo, ruske oblasti incidenta še niso potrdile. Ena oseba je bila po poročanju AFP ubita tudi v ukrajinskem napadu v ruski obmejni regiji Belgorod.

Rusija je od začetka več kot štiri leta trajajoče agresije nad sosednjo državo skoraj vsako noč izstrelila na stotine brezpilotnih letalnikov. Ukrajina v odgovor prav tako redno izvaja napade z droni na cilje na ozemlju Rusije.

Pogajanja med Kijevom in Moskvo ob posredovanju ZDA so medtem v zastoju, še posebej od konca februarja, ko se je začela vojna na Bližnjem vzhodu, ki je preusmerila pozornost Washingtona.

Ukrajino je sicer danes nenapovedano obiskal britanski princ Harry, da bi »ljudi doma in po svetu spomnil« na vojno, kot je povedal ob prihodu v Kijev. Med dvodnevnim obiskom se bo mlajši sin britanskega kralja Karla III. udeležil varnostne konference v ukrajinski prestolnici, poročajo tuje tiskovne agencije.