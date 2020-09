FOTO:Spopadi na območju Gorskega Karabaha zahtevali nove žrtve

Armenski premier Nikol Pašinjan se je sestal z vojaškim vrhom. FOTO: AFP

Azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev med nedeljskim nagovorom državljanov v Bakuju. FOTO: AFP

V noči na ponedeljek so se nadaljevali spopadi med Armenijo in Azerbajdžanom na območju Gorskega Karabaha . Po podatkih uradnikov obrambnega ministrstva na Korskem Karabahu so spopadi zahtevali življenja 15 vojakov, skupno pa jih je od nedeljskega jutra umrlo 32, navaja medijska hiša Al Džazira.Spopadi med sprtima državama na območju Gorskega Karabaha so najintenzivnejši v zadnjih letih; obe državi sta prav tako razglasili izredne razmere in začeli z mobilizacijo moških državljanov.Konflikt glede upravljanja območja, ki leži na ozemlju Azerbajdžana, trenutno pa je pod nadzorom armenskih separatistov, sicer velja za enega od tako imenovanih zamrznjenih konfliktov. Zadnja eskalacija spora je poleg življenj pripadnikov oboroženih sil zahtevala tudi žrtve med civilisti – menda je življenje izgubila armenska ženska in petčlanska azerbajdžanska družina.K prekinitvi spopadov je sprti državi med drugim pozvala Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) pod okriljem katere se Armenija in Azerbajdžan pogovarjata v sklopu skupine Minsk, ki ji sopredsedujejo ruski, francoski in ameriški veleposlanik. Po Reutersovih navedbah sta posredovali tudi Rusija, zaveznica Armenije, in Turčija, zaveznica Azerbajdžana: medtem ko se je ruski predsednikpo telefonu pogovarjal z armenskim premierjem, se je turški predsednikposvetoval z azerbajdžanskim kolegom