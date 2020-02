Spopadi s policijo ob začetku gradnje otoških taborišč

Množični protesti proti gradnji taborišč so ohromili pristanišče v Lezbosu. FOTO: Aris Messinis/AFP

Življenjske razmere v prenatrpani Morii so nehumane. FOTO: Aris Messinis/AFP

Na Lezbosu in Hiosu so se danes v zgodnjih jutranjih urah spopadli pripadniki specialne enote policije in protestniki, ki so poskušali preprečiti vkrcanje ladij, ki so tovorile gradbene stroje. Policiji je blokade uspelo prebiti in gradnja se je menda že začela. Na številnih otokih so domačini danes razglasili splošno stavko.Grška vlada namreč namerava zgraditi ograjena begunska taborišča, kamor bi, pred vrnitvijo v Turčijo, namestili begunce, ki prispejo v državo po morju.Grški otoški prebivalci načrtom nasprotujejo in od vlade zahtevajo prevoz beguncev v celinsko Grčijo ali gradnjo zaprtega taborišča na drobnem neposeljenem otočku v bližini Lezbosa.Stanje v otoških taboriščih je sicer katastrofalno. V prostorih, zgrajenih za 6200 ljudi, se gnete več kot 38.000 beguncev. Stanje je še posebej slabo v zloglasnem taborišču Moria na Lezbosu, kjer je prostora za nekaj manj kot 3000 beguncev, trenutno pa jih tam v nehumanih razmerah prebiva več kot 18.000.Begunci na otokih že dolgo časa protestirajo proti grozljivim življenjskim standardom, grški prebivalci otokov pa proti prisotnosti beguncev. V zadnjih mesecih so Grki, številni povezani z neofašistično stranko Zlata zora, začeli izvajati blokade, protipravni nadzor in napade na begunce in nevladne organizacije, ki jim v taboriščih poskušajo lajšati življenje.Grška vlada namerava otoške odprte begunske centre nadomestiti s skrbno nadzorovanimi zaprtimi taborišči, zgraditi plavajočo morsko pregrado, ki bo onemogočala prihode po morju iz Turčije ter pospešiti azilne postopke, s čimer želi omogočiti hitrejše deportacije beguncev nazaj v Turčijo.