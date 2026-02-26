  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Spopadi v Ukrajini se nadaljujejo, strani izmenjali trupla več kot 1000 vojakov

    Ruske oblasti trdijo, da so Ukrajini izročile posmrtne ostanke tisoč vojakov, v zameno pa prejele trupla 35 ruskih vojakov.
    V ruskih napadih v bližini ukrajinskega mesta Zaporožje so bili ubiti štirje ljudje, je na omrežju Telegram sporočil regionalni guverner Ivan Fedorov. FOTO: Gleb Garanich/Reuters
    Galerija
    V ruskih napadih v bližini ukrajinskega mesta Zaporožje so bili ubiti štirje ljudje, je na omrežju Telegram sporočil regionalni guverner Ivan Fedorov. FOTO: Gleb Garanich/Reuters
    R. I.
    26. 2. 2026 | 18:09
    26. 2. 2026 | 18:26
    3:21
    A+A-

    Spopadi na ukrajinskem ozemlju se nadaljujejo že 1463. dan, medtem ko sta si Rusija in Ukrajina izmenjali trupla več kot 1000 vojakov, poroča britanski BBC

    V ruskih napadih v bližini ukrajinskega mesta Zaporožje so bili ubiti štirje ljudje, je na omrežju Telegram sporočil regionalni guverner Ivan Fedorov. Ta je ob tem povedal, da so ruske sile izvedle skupaj 643 zračnih napadov na 32 naselij v Zaporiški regiji, v napadih pa sta bili ranjeni tudi dve osebi. 

    Ruske sile so napadle tudi južno ukrajinsko regijo Herson in ubile eno osebo, enajst ljudi pa je ranjenih, je sporočil regionalni guverner Oleksandr Prokudin. V napadih je bila poškodovana tudi civilna infrastruktura, vključno s tremi visokimi stanovanjskimi stavbami, vodnim stolpom, telefonskim stolpom in plinovodom, poroča Al Jazeera

    Rusija je dva dni zaporedoma napadala tudi ukrajinska skladišča in proizvodne objekte plina v Harkovski in Černihivski regiji, je sporočilo ukrajinsko državno energetsko podjetje Naftogaz. 

    Izmenjava temelji na dogovoru, ki sta ga strani dosegli v času pogajanj v Istanbulu junija 2025. FOTO: Vladimir Medinsky Via Telegram Via Reuters
    Izmenjava temelji na dogovoru, ki sta ga strani dosegli v času pogajanj v Istanbulu junija 2025. FOTO: Vladimir Medinsky Via Telegram Via Reuters

    V napadu ukrajinskega brezpilotnega letala na tovarno gnojil v ruski Smolenski regiji je bilo ubitih sedem ljudi, poroča ruska državna tiskovna agencija TASS. Smrtno število žrtev je zahteval tudi napad ukrajinskega brezpilotnega letala v vasi Markovo v ruski Kurski regiji, kot je na omrežju Telegram sporočil regionalni guverner Aleksander Hinshtein

    Rusija in Ukrajina izmenjali trupla

    Ruske oblasti medtem trdijo, da so Ukrajini izročile posmrtne ostanke tisoč vojakov, v zameno pa prejele trupla 35 ruskih vojakov, poroča BBC. Izmenjava se je zgodila  med srečanjem glavnega ukrajinskega mirovnega pogajalca z odposlanci ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Ženevi, kjer bodo razpravljali o gospodarskih načrtih za obnovo Ukrajine po vojni. 

    Izmenjava temelji na dogovoru, ki sta ga strani dosegli v času pogajanj v Istanbulu junija 2025. Moskva in Kijev sta se takrat dogovorili, da bosta vrnili posmrtne ostanke do okoli 6000 vojakov, hkrati pa tudi vse bolne in težje ranjene vojne ujetnike ter osebe, mlajše od 25 let. Obe strani sta si v času konflikta sicer že izmenjali na tisoče trupel vojakov. 

    BBC je iz javnih virov potrdil imena skoraj 186.000 ljudi, ki so se v vojni v Ukrajini borili na ruski strani. Na splošno pa velja, da je resnično število smrtnih žrtev veliko višje, kot beležijo mediji, saj veliko smrtnih žrtev na bojišču ni zabeleženih. In čeprav ocene kažejo, da vsak dan na frontah umre več Rusov, je Moskva Ukrajini vrnila več trupel, kot jih je prejela. Neskladje v številkah za zdaj ostaja nepojasnjeno. 

    Več iz teme

    vojna v UkrajiniVladimir PutinDonald TrumpVladimir Zelenskismrtne žrtve

