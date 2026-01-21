  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Sporazum z Mercosurjem gre na Sodišče EU

    Evropski parlament bo Sodišče EU zaprosil za mnenje o skladnosti trgovinskega dogovora s pogodbami Unije. Postopek dogovora se bo verjetno precej zavlekel.
    Evropska komisija se lahko odloči, da se začne začasni trgovinski sporazum uporabljati še pred potrditvijo v parlamentu. FOTO: Yves Herman/Reuters 
    Galerija
    Evropska komisija se lahko odloči, da se začne začasni trgovinski sporazum uporabljati še pred potrditvijo v parlamentu. FOTO: Yves Herman/Reuters 
    STA
    21. 1. 2026 | 13:37
    21. 1. 2026 | 14:34
    A+A-

    Evropski parlament bo Sodišče EU zaprosil za mnenje o tem, ali je v soboto podpisani trgovinski dogovor med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur v skladu s pogodbami Unije, so danes v Strasbourgu odločili evropski poslanci. Pričakovati je, da se bo s tem postopek potrjevanja dogovora v parlamentu precej zavlekel.

    image_alt
    Po sestanku z ministrstvom brez jasnih zagotovil o zaščiti kmetov in potrošnikov

    Resolucijo, v kateri parlament zahteva stališče Sodišča EU o sporazumu z Mercosurjem, je na plenarnem zasedanju podprlo 334 poslancev, proti jih je glasovalo 324, 11 pa jih je bilo vzdržanih.

    Evropska komisija obžaluje odločitev evropskih poslancev

    »Odločitev parlamenta prihaja v času, ko evropski proizvajalci in izvozniki nujno potrebujejo dostop do novih trgov ter ko mora EU izpolniti svoje cilje na področju diverzifikacije in pokazati, da ostaja zanesljiva in predvidljiva trgovinska partnerica,« je glede odločitve Evropskega parlamenta sporočil tiskovni predstavnik komisije Olof Gill.

    Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič je trgovinski sporazum z zunanjimi ministri Argentine, Brazilije, Urugvaja in Paragvaja, ki sestavljajo Mercosur, podpisal v soboto v paragvajski prestolnici Asuncion.

    image_alt
    Evropa z Mercosurjem kljubuje Trumpovi doktrini

    Tako imenovani začasni trgovinski sporazum bo začel veljati, ko bodo države Mercosurja dokončale svoje interne postopke in ko ga bo potrdil evropski parlament. Ta bo zdaj za mnenje vprašal Sodišče EU in šele nato odločal o sporazumu, kar pomeni, da se bo postopek potrjevanja precej zavlekel.

    Evropska komisija se lahko sicer odloči, da se začne začasni trgovinski sporazum uporabljati še pred potrditvijo v parlamentu.

    image_alt
    Milijarde za kmete so ublažile dvome o Mercosurju

    V skladu z dogovorom bo četverica južnoameriških držav postopoma odpravila carine na uvoz več kot 90 odstotkov blaga iz EU. Uvoznih carin med drugim ne bo več na avtomobile, zdravila in čokolado. Južnoameriški kmetje pa bodo v EU med drugim lažje izvažali govedino, perutnino in med, a bo uvoz teh in še okoli 20 drugih občutljivih dobrin pod ugodnejšimi pogoji omejen s kvotami. Obenem bo lahko Bruselj začasno zamrznil izvajanje carinskih ugodnosti za proizvod, o katerem bodo ugotovili, da obstaja grožnja resnega škodovanja evropskemu trgu.

    image_alt
    Posledice napovedanih carin: Učinki na Slovenijo bodo posredni

    EU je dogovor z Mercosurjem podpisala kljub nasprotovanju nekaterih držav članic, vključno s Francijo, in evropskih kmetov, ki na protestih še naprej svarijo pred nelojalno konkurenco iz Južne Amerike.

    Več tisoč iz različnih članic EU se jih je po poročanju francoskih medijev zbralo tudi v torek in danes pred evropskim parlamentom v Strasbourgu.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Trump: Nato bi bil brez mene kup pepela

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    20. 1. 2026 | 06:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Nabiranje političnih točk

    Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

    Ustvarjanje vtisa, da ekološke kmetije ne prispevajo k samopreskrbi s hrano, ampak »le« skrbijo za okolje.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    EU-Mercosursporazum EU - MercosurEvropski paralmentJužna Amerika

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Kijev na robu humanitarne katastrofe

    Zračna obramba je čedalje bolj nemočna v boju proti sodobnim ruskim izstrelkom in brezpilotnim letalnikom.
    Boris Čibej 21. 1. 2026 | 15:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Mirovnemu odboru se je pridružil poveljnik genocida

    Vstop Benjamina Netanjahuja v mirovni odbor za Gazo tega dokončno spreminja v odbor za nadaljevanje genocida.
    Boštjan Videmšek 21. 1. 2026 | 15:33
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Latinska Amerika

    Sin nacista najavil sporna ministra

    Novi predsednik Čila na pomembni mesti imenoval odvetnika, ki sta v preteklosti branila nekdanjega diktatorja.
    21. 1. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EP v rokometu

    Brez Suholežnika na dveh tekmah na Švedskem

    Disciplinska komisija Evropske rokometne zveze je presodila, da krožni napadalec Matic Suholežnik ne bo smel igrati na dveh tekmah v Malmöju.
    21. 1. 2026 | 14:53
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Novim izzivom naproti

    Nepričakovani junak Domen Tajnik uresničuje sanje: Zmoremo še več

    Slovenci so po treh zmagah v Oslu polni samozavesti prispeli v Malmö, kjer se bodo borili za polfinale evropskega prvenstva. Hitri Velenjčan v sedmih nebesih.
    Peter Zalokar 21. 1. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Latinska Amerika

    Sin nacista najavil sporna ministra

    Novi predsednik Čila na pomembni mesti imenoval odvetnika, ki sta v preteklosti branila nekdanjega diktatorja.
    21. 1. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EP v rokometu

    Brez Suholežnika na dveh tekmah na Švedskem

    Disciplinska komisija Evropske rokometne zveze je presodila, da krožni napadalec Matic Suholežnik ne bo smel igrati na dveh tekmah v Malmöju.
    21. 1. 2026 | 14:53
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Novim izzivom naproti

    Nepričakovani junak Domen Tajnik uresničuje sanje: Zmoremo še več

    Slovenci so po treh zmagah v Oslu polni samozavesti prispeli v Malmö, kjer se bodo borili za polfinale evropskega prvenstva. Hitri Velenjčan v sedmih nebesih.
    Peter Zalokar 21. 1. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo