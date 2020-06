Sporazumi letijo v odprto nebo

Po pariškem sporazumu, iranskem jedrskem dogovoru in sporazumu o prepovedi izstrelkov kratkega in srednjega dosega je na vrsti pogodba o odprtem nebu, bridek konec pa grozi zadnjemu sporazumu med jedrskima silama – novemu Startu.»Dogovor je proizvod trenutnega stanja mednarodnih odnosov, ravnotežja moči in interesov. Dokler je ravnotežje takšno, kakršno je bilo v času podpisa sporazumov, bodo ti veljali. Potem prenehajo delovati. Včasih je propad posledica katastrofalnih dogodkov, kakor so vojne, včasih odmrejo, kar lahko zdaj opazujemo,« je direktor »provladnega« ruskega mnenjskega središča Valdajski klub Fjodor Lukjanov ...