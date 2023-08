Sporazumi s hudičem v koridorjih brez luči

V nadaljevanju preberite:

Letala proizvajalca Hawker Siddeley in Embraer so v svoje dosjeje zapisala po eno zgodovinsko nesrečo. Britanski trident je 13. septembra 1971 strmoglavil nedaleč od mongolskega mesteca Ondorkan, brazilski jet legacy 600 pa ta teden blizu Kuženkina, ki leži približno na polovici poti med Moskvo in Sankt Peterburgom.

Tisto, kar bo za vedno povezovalo ti letalski nesreči, so potniki, ki so ob tem izgubili življenje.

V tridentu je bil kitajski namestnik premiera in maršal Lin Biao, ki ga je Mao Zedong izbral za svojega naslednika na čelu vsega, a je nato posumil, da ta nanj pripravlja atentat, in tako se je Lin odpravil v Moskvo. In strmoglavil. Uradno pojasnilo je bilo, da pilot v naglici ni natočil dovolj goriva. Ko so mnogo let pozneje odprli arhiv s posnetki letala, pa je bila na njegovem trupu dobro vidna luknja, ki je nastala zaradi strela od zunaj.