Spori zaradi prvega sina slovenskih korenin Barrona Trumpa

Melania in Barron med Trumpovimi pogovori z novinarji novembra lani. Foto Carlos Barria Reuters Pictures

WENN Melania Trump s sinom Barronom marca 2010. Foto Inb Wenn

New York – Nekateri verjamejo, da je pridovoljeno vse že zato, ker je sin jezičnega predsednika ZDA – ali pa ker menda ni. Prvo damo slovenskega roduso zmotili »neprimerni in neobčutljivi« upi komika, da je štirinajstletnik preživel očetovski dan s svojim očetom, »kdor koli že je«.Tudi prejšnji prvi pari ZDA so medije prosili, naj njihove mladoletne otroke pustijo pri miru, Henson, ki vodi oddaje na televizijski postaji ABC in Food Network, pa se je na ameriški očetovski dan obregnil z izpraševanjem Trumpovega očetovstva – pa čeprav je Barron Trump zrcalna podoba svojega očeta iz njegove mladosti. Tiskovna predstavnica prve dameje odgovorila, da bi morali tako kot pri prejšnjih administracijah mladoletnemu otroku dovoliti odraščanje brez obsojanja in sovraštva v medijih.To ni prvič, da se Trumpovi sovražniki spravljajo na njegovega sina. Med decembrskimi zaslišanji v procesu razrešitve se je stanfordska profesorica pravanorčevala iz njegovega imena: »Ustava nasprotuje plemiškim naslovom, zato lahko predsednik svojega sina imenuje Barron, ne more pa ga narediti za barona.« Melania Trump je tudi tedaj obsodila zlorabo otroka v politične namene, a prvi sin slovenskih korenin vzbuja veliko radovednosti tudi pri drugih. Novinarka Washington Postase je v knjigi z naslovom »Njena umetnost poslov« razpisala o veliki ljubezni prve dame do svojega edinega otroka, saj naj bi prav zaradi njega v začetku moževega predsedniškega mandata ostala v New Yorku.S tem naj bi izbojevala boljšo predporočno pogodbo in z njo Barronovo enakopravnost z drugimi Trumpovimi potomci pri družinskih poslih. Imela naj bi tudi že načrte za njegovo poslovno kariero, po končanju šolanja naj bi delal za Trump Organization v Evropi. V Beli hiši so navedbe najnovejše knjige odločno zanikali, ne pa tudi izrecno dejstva, da ima Barron dvojno državljanstvo ter da s svojo mamo in starima staršema govori slovensko.