Sporni lobistični posli vzhajajoče zvezde CDU

Nemčija se v teh dneh sprašuje, ali se je zvezni ­poslanec krščanskih demokratov CDU Philipp Amthor z lobiranjem za ameriško podjetje Augustus Intelligence osebno finančno okoristil. Po razkritjih Spiegla je namreč v imenu podjetja lobiral pri ministru za gospodarstvo ­Petru Altmaierju, hkrati si je zagotovil delniške opcije tega podjet­ja in direktorski položaj.Amthor je poslanec zveznega parlamenta od leta 2017 in pri 27 letih velja za vzhajajočo zvezdo CDU. Potegoval se je za mesto deželnega vodje CDU v Meklenburgu-Pomorjanskem, a so iz stranke včeraj zvečer sporočili, da bodo našli drugega kandidata. Prihodnje leto pa ...