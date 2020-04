Sporno vračanje v normalo

Demonstracije proti karanteni v Denverju. Foto Jason Connolly Afp

V boljšem položaju od Evrope

Predsednik Trump med eno svojih vsakodnevnih tiskovnih konferenc. Foto Jim Watson Afp

New York – Ameriška univerza Carnegie Mellon je v sodelovanju s facebookom, googlom in drugimi spletnimi portali začela zbirati dejanske podatke o okužbah z novim koronavirusom v ZDA. Kmalu pričakujejo jasno sliko, ki jim bo pomagala pri odločanju o sprostitvi ukrepov proti širjenju te nevarne bolezni.Časopis Boston Globe je to nedeljo izšel s 15 stranmi osmrtnic, česar ne pomnijo niti najstarejši bralci, a se Massachusetts hitro vzpenja na lestvici najbolj prizadetih ameriških zveznih držav. Projekt sledenja covida-19 v realnem času, ki so ga začeli v Pittsburghu, naj bi vsaki ameriški zvezni državi in celo občini olajšal odločitve o postopnem vračanju v prejšnje stanje. Pri načrtih za ponoven zagon gospodarstva po umetno povzročeni komi zaradi zdravstvene krize vodijo zvezne države z republikanskimi guvernerji, v nekaterih demokratsko vodenih pa se množijo upori proti omejevalni politiki.Dvobilijonski rešilni program s konca marca nadomešča dohodek brezposelnim in daje vsem Američanom, ki izpolnjujejo pogoje, enkratna sredstva za lažje preživetje. Do konca Delove redakcije predstavniški dom kongresa še ni sprejel finančnih okrepitev za reševanje malih in srednje velikih podjetij ter njihovih zaposlenih. Zanje so namenili 350 milijard dolarjev, administracija republikanskega predsednikapa bi temu rada dodala 250 milijard.Republikanci očitajo demokratom dodajanje vrste nepotrebnih programov k rešilni zakonodaji, nekateri vidni demokrati pa očitajo Beli hiši počasnost pri odgovarjanju na krizo ter napovedujejo nove pre­iskave v slogu tiste, ki so jo uvedli zaradi Rusije in Ukrajine. Trump je odgovoril z navedbo demokratskega nasprotovanja omejitvi prometa s Kitajsko in evropskimi državami.Na nedavni tiskovni konferenci je poudaril, da so ZDA po številu žrtev na prebivalca v boljšem položaju od večine zahodno­evropskih držav z izjemo Nemčije. Ameriška smrtnost zaradi covida-19 je »dramatično nižja« od Belgije, Španije, Italije, Francije, Združenega kraljestva in Irske, kitajskih statističnih podatkov pa v Beli hiši niso vzeli resno resno niti po nedavni podvojitvi uradnega števila umrlih v Wuhanu.