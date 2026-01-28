Spornost montaže Trumpovega govora trese BBC

Britanska radiotelevizija BBC je danes za začasnega generalnega direktorja imenovala Rhodrija Talfana Daviesa. Na položaju bo aprila začasno nasledil Tima Davieja, ki je odstopil po sporu glede dokumentarnega filma, v katerem je bil prirejen govor ameriškega predsednika Donalda Trumpa iz leta 2021.

Davie bo uradno odstopil 2. aprila, Davies pa bo naloge generalnega direktorja opravljal, dokler ne bo začel delovati novi, stalni generalni direktor, je BBC navedel na svoji spletni strani.

Predsednik BBC Samir Shah je v izjavi za medije poudaril, da je Davies izjemen vodja, ki prinaša bogate uredniške izkušnje ter strastno zavezanost moči javne radiotelevizije.

Trump je lani vložil 10-milijardno tožbo proti BBC zaradi dokumentarca v okviru njihove preiskovalne serije Panorama, v katerem je bil prirejen govor aktualnega predsednika ZDA pred nemiri na ameriškem Kapitolu. Dva dela govora z dne 6. januarja 2021 sta bila združena, zaradi česar je bilo videti, kot da je Trump svoje podpornike izrecno pozval k napadu na Kapitol.

Odškodnina, odstop in opravičilo

Trump zahteva odškodnino v višini najmanj petih milijonov ameriških dolarjev za vsako od dveh tožb proti BBC zaradi domnevnega obrekovanja in kršitve zakona Floride o zavajajočih in nepoštenih trgovskih praksah.

BBC se je za sporno montažo opravičil, Davie in direktorica informativnega programa Deborah Turness pa sta ponudila odstop. Je pa medij ob tem zavrnil izplačilo zahtevane odškodnine in zanikal obtožbe o obrekovanju.

Odvetniška ekipa britanskega medija je sredi januarja sodišču v Miamiju predložila dokumente, v katerih napoveduje pravne korake, s katerimi bi dosegli, da se Trumpovo tožbo zavrže. BBC se pri tem med drugim sklicuje na nepristojnost sodišča.

Začasni generalni direktor bo prevzel položaj v ključnem trenutku za BBC tudi v drugih pogledih. Nadaljevati bo moral pogajanja z vlado o prihodnosti licenčnine in financiranja BBC ter o naslednji kraljevi listini korporacije. Sedanja listina, ki določa pogoje in namene obstoja BBC, poteče leta 2027.