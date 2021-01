Sporočilo ujetih kitajskih rudarjev

Dvanajst rudarjev, ki so po eksploziji v kitajskem rudniku zlata že en teden ujeti v podzemlju, je reševalcem poslalo sporočilo. »Ne prenehajte s trudom,« so pozvali, navajajo kitajski državni mediji. Nesreča se je zgodila v rudniku v provinci Shandong.



​Pisemce so ujeti rudarji poslali prek novega kanala, ki so ga zvrtali reševalci. Pod zemljo je sicer ujetih 22 ljudi, 11 oseb je v sektorju pet, ena oseba v sektorju šest, stanje preostalih desetih ljudi ni znano. Preživeli so od porušenega vhoda v rudnik oddaljeni okoli 600 metrov.



Skozi kanal so reševalci v rudnik poslali hrano, zdravila, papir in svinčnik ter druge potrebščine, okoli 35 minut kasneje so žico potegnili na plan in našli sporočilo, navaja kitajski medij CGTN. Rudarji so zapisali, da so izčrpani in da nujno potrebujejo dodatne medicinske potrebščine, še posebej protibolečinske tablete in preveze za oskrbo poškodb. Zraka je malo, rudnike je zalila tudi voda, so še sporočili na površje.



Reševalna akcija, v kateri vrtajo več lukenj, poteka brez prestanka, poudarjajo kitajski mediji.

​

​Lastnik rudnika – podjetje Shandong Wucailong Investment – je nesrečo prijavil šele 30 ur po eksploziji. Kitajske pristojne službe so že sprožile preiskavo. CGTN še poroča, da so župana in partijskega sekretarja v mestu Qixia, kjer se je zgodila nesreča, že umaknili s položaja, saj sta bila meda vpletena v pozno poročanje o nesreči.



Rudarske nesreče so na Kitajskem pogoste, saj je varnost večinoma na zadnjem mestu.

