Sprehodi so še dovoljeni

REUTERS Prodajalka na najbolj priljubljeni dunajski tržnici Nashmarkt si je nadela zaščitno masko. FOTO: Reuters

Proračunu grozi luknja

Trije mrtvi, več kot tisoč okuženih, skrajno omejeno gibanje na prostem, kmalu ne bo več letalskega prometa, a javni prevoz še vedno deluje.Ko so včeraj popoldne zaprli vrata še zadnjih gostinskih lokalov, je tudi življenje na Dunaju opustelo podobno kot v številnih evropskih prestolnicah. Število uporabnikov javnega prevoza v avstrijski prestolnici se je v ponedeljek sicer zmanjšalo za kakih 40 odstotkov, a podzemna železnica, avtobusi in tramvaji še vedno prevažajo ljudi, čeprav ti uradno lahko zapustijo svoje bivališče le v treh primerih: če imajo neodložljive službene razloge, če morajo na nujni nakup živil ali pa so se odpravili pomagat drugim. Vsa srečanja so prepovedana, na kupu se ne sme zbrati več kot pet ljudi.»Še psa ne bom več smela sprehajati,« se je spraševala soseda, ko so prišle v javnost prve novice o avstrijskem »koronazakonu«. Kasneje je kanclerljudstvo pomiril z izjavo, da sprehodi in rekreacija niso prepovedani, a da naj se ljudje sprehajajo sami ali v spremstvu tistih, s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu, drugim, ki jih srečajo, pa naj se na daleč umikajo.​Tudi premikanje po državi ni povsem prepovedano. Včeraj so iz policije sporočili, da Dunajčan, ki ima hišo tudi na Spodnjem Avstrijskem, lahko odpotuje tja pod pogojem, da se bo tam družil le z najožjim družinskim krogom.Štiri milijarde dolarjev bo severna soseda vplačala v poseben sklad , s katerim bodo zagotovili številne pomoči, nadomestila in olajšave, ki bodo zaradi epidemije koronavirusa prizadele podjetja, zaposlene in prebivalstvo. Kancler Kurz je opozoril, da bo zaradi tega luknja v proračunu zelo velika, tudi vodja Inštituta za napredne študije (IHS)je včeraj izjavil, da Avstrijo čaka recesija. Predsednik vlade ni hotel ugibati, kako dolgo lahko trajajo ti posebni ukrepi, nekateri analitiki pa črnogledo napovedujejo, da se lahko zavlečejo za več mesecev.Poleg lekarn, trafik, pošt in bank bodo v prihodnjih dneh odprte le še veleblagovnice. Prodajalci živil so v zadnjih dneh eni redkih, ki se ne bojijo, da bodo zaradi krize izgubili službo. Včeraj so samo iz družbe Rewe sporočili, da po državi potrebujejo kakih 2000 novih delavcev. Medtem ko sindikati zaposlenih hočejo, da bi v teh kriznih časih skrajšali odpiralni čas, delodajalci pravijo, da je treba vrata prodajaln ohraniti dolgo odprta zaradi zdravstvenih razlogov – tako naj bi preprečili prevelike gneče oziroma preveč bližnje stike med kupci.