Madžari so si odprli pot do 16 milijard evropskih sredstev

Madžarski parlament je v torek potrdil protikorupcijske ukrepe, ki jih je v okviru obsežnega reformnega programa predlagala vlada premiera Petra Magyarja, s čimer si je odprla pot za pridobitev več kot 16 milijard evrov zadržanih evropskih sredstev. Poslanci so potrdili tudi reformo na področju javnih medijev.

Zakonodajo o protikorupcijskih ukrepih je v skrajšanem postopku glasovanja v parlamentu, kjer ima Magyarjeva konservativna stranka Tisza dvetretjinsko večino, podprlo 142 poslancev, 39 jih je bilo proti, trije pa so se vzdržali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zakonodaja širi pravna pooblastila organa za boj proti korupciji, to je Urada za integriteto, ki je bil ustanovljen že konec leta 2022 v okviru prejšnjega reformnega paketa. Tega je še pod vlado Viktorja Orbána predpisal Bruselj.

Madžarski poslanci so sprejeli tudi reformo državnih medijev, ki so bili pod Orbánovo vlado bogato financirani. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

V skladu z novimi predpisi bo urad natančno preverjal izjave o premoženju in bo lahko prek sodišč zahteval nadaljevanje protikorupcijskih preiskav ter začasno ustavil postopke javnih naročil in tako zaščitil sredstva EU.

Zakonodaja predpisuje tudi strožje zahteve glede preglednosti lastniških struktur skladov zasebnega kapitala, odreja razpustitev fundacij za upravljanje premoženja v javnem interesu. To bo namreč pod okrilje znova vzela država. Zakonodaja zaostruje tudi pravila glede letnih izjav o premoženju politikov in namerno opuščanje navedb o premoženju opredeljuje kot kaznivo dejanje.

Obenem so madžarski poslanci v torek sprejeli reformo državnih medijev, ki so bili pod Orbánom bogato financirani in naj bi služili kot propagandna trobila njegove stranke Fidesz.

V okviru reforme bosta iz obstoječih javnih medijskih družb ustanovljeni televizija in radijska postaja, tiskovna agencija MTI pa bo ponovno postala samostojna neprofitna organizacija. Parlament jim bo dodelil proračunska sredstva, ki naj bi bila nižja od za letos dodeljenih približno 450 milijonov evrov, navaja AFP.

Povrhu bodo obstoječi vodstveni kadri razrešeni, do izbire novih bo vodenje omenjenih medijev prevzel minister za kulturo Zoltan Tarr. V skladu z novo zakonodajo bo javne medije nadzoroval t. i. Neodvisni organ za javne medije, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.