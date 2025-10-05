Nemčija deset let po znamenitih besedah Angele Merkel »mi to zmoremo«

V nadaljevanju preberite tudi:

Najznamenitejši besedi, kar jih je pred desetimi leti izrekla tedanja predsednica nemške vlade Angela Merkel, sta bili »mi to zmoremo«. V času velikega navala beguncev sta delovali kot poziv Nemcem, naj sprejmejo okoli milijon beguncev, ki so septembra 2015 po tako imenovani balkanski poti preplavili srednjo Evropo in si za cilj izbrali Nemčijo. Tudi v Sloveniji smo bili jeseni pred desetletjem priča ogromnim množicam ljudi, zlasti beguncev iz Sirije, Iraka in Afganistana, ki so bežali pred vojno.