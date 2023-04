Sprti strani v Sudanu ne kažeta pripravljenosti na pogajanja

V Sudanu je danes še vedno v veljavi krhka prekinitev ognja, a iz nekaterih delov države poročajo o nadaljevanju spopadov. Posebni odposlanec ZN v Sudanu Volker Perthes je v torek ocenil, da zaenkrat nobena od vojskujočih strani ne kaže znakov pripravljenosti na pogajanja.

Perthes je iz mesta Port Sudan o dogajanju v državi v torek zvečer poročal na izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN in kot je dejal, tridnevna prekinitev ognja, ki je v veljavi od torka, v določenih delih države drži, drugod pa se spopadi celo stopnjujejo.

To velja zlasti za območje okrog mednarodnega letališča v Kartumu, uradne rezidence sudanskega predsednika, vojaške štabe in druge strateške lokacije, je dejal. Nadaljujejo se tudi zračni napadi in obstreljevanje. Ker se zaloge hrane in vode praznijo, je vse več tudi poročil o vdorih v domove, plenjenju hiš in trgovin ter krajah avtomobilov.

Borci ne pazijo posebej na civiliste, bolnišnice ali vozila, ki prevažajo bolne in ranjene, je povedal Perthes in dodal, da so prejeli celo poročila o poskusih spolnih napadov.

Kot je dejal, ohranja stik z obema generaloma, katerih sile so se pred nekaj več kot tednom dni zapletle v spopade - tako s poveljnikom sudanske vojske Abdelom Fatahom al Burhanom kot njegovim namestnikom Mohamedom Hamdanom Dagalom, ki poveljuje paravojaškim silam RSF.

Oba sta po njegovih besedah prepričana, da lahko dosežeta zmago nad drugim in nobeden od njiju »ni pripravljen na resna pogajanja«. »To je napačna presoja,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij menil Perthes. Glede na zadnje podatke ZN je v spopadih umrlo najmanj 460 ljudi, skoraj 4100 je bilo ranjenih. Dejanske številke naj bi bile v resnici precej višje.

Poškodovane stavbe v okolici Kartuma. FOTO: Stringer Reuters

Vse od izbruha spopadov številni tujci iščejo možnosti za odhod iz Sudana, od koder bežijo tudi številni Sudanci. Tuje države so prizadevanja za umik svojih državljanov okrepila v torek, ko je začelo veljati premirje.

Zgodaj davi je tako denimo v Savdsko Arabijo prispela ladja s skoraj 1700 civilisti iz več kot 50 držav. Nadaljujejo se tudi druga evakuacijska prizadevanja, med drugim svoje državljane intenzivno umika Velika Britanija. Na Cipru je že pristalo prvo britansko vojaško transportno letalo.

V Sudanu je tudi deset slovenskih državljanov. Od treh skupin je le ena zainteresirana za evakuacijo, a se doslej po navedbah ministrstva za zunanje in evropske zadeve ni odločila za nobeno od možnosti za odhod iz države. Še naprej iščejo možnosti za njihovo evakuacijo.