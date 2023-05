Sprti strani v Sudanu sklenili dogovor o začasni prekinitvi ognja

Sudansko prestolnico Kartum so v soboto pretresli zračni napadi in topniško obstreljevanje, oboroženci pa so izropali katarsko veleposlaništvo. Sudanska vojska in paravojaške sile za hitro podporo (RSF) so medtem sklenile dogovor o sedemdnevni prekinitvi ognja, ki bo začel veljati danes zvečer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prekinitev ognja, ki bo začela veljati drevi, bo veljala sedem dni in se lahko podaljša s soglasjem obeh strani, sta po pogovorih v savdski Džedi sporočili Savdska Arabija in ZDA.

Od izbruha spopadov pred petimi tedni sta strani sicer večkrat kršili napovedano premirje, kar je savdsko zunanje ministrstvo priznalo v izjavi, ki jo je danes objavila uradna savdska tiskovna agencija.

»V nasprotju s prejšnjimi premirji so sporazum, dosežen v Džedi, podpisale strani, podpiral pa ga bo ameriško-savdski in mednarodni mehanizem za spremljanje premirja,« je ministrstvo sporočilo v izjavi.

Nadaljnji pogovori bodo po navedbah ministrstva osredotočeni na dodatne ukrepe, potrebne za izboljšanje varnostnih in humanitarnih razmer za civiliste, kot so umik sil iz mestnih središč, vključno s civilnimi domovi, pospešena odprava ovir za prosto gibanje civilistov in humanitarnih služb ter omogočanje javnim uslužbencem, da začnejo opravljati svoje redne naloge.

Od začetka spopadov 15. aprila je zaradi nasilja v Sudanu umrlo več sto civilistov, z domov pa je zbežalo še več kot milijon ljudi, poroča AFP. Koordinator ZN za humanitarno pomoč Martin Griffiths je v petek sporočil, da bo za pomoč Sudancem, ki bežijo pred nasiljem, namenil 22 milijonov dolarjev izrednih sredstev.

Sredstva bodo pomagala pri prizadevanjih za pomoč v Čadu, Srednjeafriški republiki, Egiptu in Južnem Sudanu, kamor so se Sudanci zatekli, je dejal. Združene države so Sudanu in sosednjim državam obljubile 103 milijone dolarjev za pomoč razseljenim osebam, še poroča AFP.