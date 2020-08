Sprva veliki tekmeci, nato še večji zavezniki

Skupaj je bolje kot narazen, tako družno bi menda tudi francoski socialisti (PS) in ekologisti (EELV) lahko dosegali boljše rezultate na nacionalni ravni, morda celo zmagali na volitvah. Svežo politično ljubezen in ambicijo so javno razkazovali minuli konec tedna, ko so se na tradicionalnem srečanju zbrali socialistični politiki, člani stranke in simpatizerji, pridružili so se jim povabljeni somišljeniki z levice.Sploh politično spogledovanje EELV (Europe Ecologie-Les Verts) s socialisti je očitno. Na nedavnem socialističnem zboru v Bloisu so zeleni, potem ko so se v velikem številu prijazno odzvali na povabilo – prišla sta ...