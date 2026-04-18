Srbe zanima, kdo bi lahko bil njihov Péter Magyar

Izid madžarskih volitev, ki je Evropi prinesel olajšanje, je v Srbiji in entiteti Republika Srbska v Bosni in Hercegovini sprožil plaz vprašanj, kaj bi padec Viktorja­ Orbána lahko pomenil za Srbe v regiji. Bolj kot Srbe nasploh to vprašanje skrbi njihovega predsednika Aleksandra Vučića in nekdanjega voditelja Srbov v BiH Milorada Dodika, Srbe pa zanima, kaj bi se lahko od Madžarske naučili in kdo bi lahko bil njihov Péter Magyar.

Poleg skrbi za politično usodo njihove politične elite je slovo Viktorja Orbána ljudstvo v Srbiji navdalo s skrbjo za oskrbo z energenti iz Madžarske, ki bo pod Pétrom Magyarjem predvidoma manj naklonjena Rusiji. Zaradi tega jih je zanimalo, kako bi sprememba na čelu Madžarske lahko zapletla že dogovorjeno prodajo večinsko ruskega lastniškega deleža v Naftni industriji Srbije (NIS) madžarskemu Molu, ki je bila pogoj ameriške administracije za umik sankcij za največjo energetsko družbo v regiji.