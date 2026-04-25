Srbi bi obsojenega vojnega zločinca zdravili na prostosti

Družina Ratka Mladića in njegov odvetnik pozivajo pristojne v Haagu, naj nekdanjega vojnega poveljnika Srbov v Bosni in Hercegovini zaradi težkega zdravstvenega stanja nujno izpustijo na zdravljenje v Srbijo. Enako zahtevata Srbija in entiteta BiH Republika Srbska. Če jih v Haagu ne bodo uslišali, sta premiera Srbije in Republike Srbske napovedala, da se bosta zatekla po pomoč k pristojnim telesom OZN.

Zdravstveno stanje 84-letnega nekdanjega generala vojske Republike Srbske Ratka Mladića je izredno slabo. Kot je v zadnjih dneh srbskim medijem poročal sin obsojenega vojnega zločinca, njegov oče po več možganskih kapeh nujno potrebuje zdravstveno obravnavo v Srbiji. Poveljnik, ki je bil pred obsodbo na dosmrtno ječo zaradi odgovornosti za genocid v Srebrenici in druge zločine proti človeštvu dolgo ubežnik pred roko pravice, od leta 2024 prestaja kazen v bolniški enoti zapora v Haagu.